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Yeşil çay ve kiraz sapını unutturacak: Ödemi söküp atıyor!

Zayıflamak veya ödem atmak için yıllardır en çok tercih edilen çayların başında yeşil çay ve kiraz sapı gelmekteydi. Ancak sıralamayı yerle bir edecek yeni bir rakip popülerliğini arttırmaya başladı: Biberiye çayı! Biberiye çayının sindirime ve şişkinliğe iyi geldiği, bu nedenle kilo verme sürecinde tercih edilebileceği öne sürülüyor.

Yeşil çay ve kiraz sapını unutturacak: Ödemi söküp atıyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Biberiye, içerdiği antioksidan bileşenler nedeniyle uzun süredir beslenme ve bitkisel ürünler alanında araştırılıyor. Biberiye çayının özellikle sindirimi destekleyebileceği ve şişkinlik hissinin azalmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Ancak vücuttaki ödemin atılması ile yağ yakımı aynı şey değil. Çay tüketimiyle yaşanan geçici sıvı kaybı, doğrudan yağ kaybı anlamına gelmiyor.

Yeşil çay ve kiraz sapını unutturacak: Ödemi söküp atıyor! 1

AÇ KARNINA İÇMEK ŞART DEĞİL

Biberiye çayının mutlaka aç karnına tüketilmesi gerektiğine dair kesin bir kural bulunmuyor. Bitki çaylarında önemli olan aşırıya kaçmamak ve kişinin özel bir sağlık durumu varsa uzman görüşü almak.

Özellikle düzenli ilaç kullananların veya kronik rahatsızlığı bulunanların bitkisel ürünleri gelişigüzel tüketmemesi gerekiyor.

Yeşil çay ve kiraz sapını unutturacak: Ödemi söküp atıyor! 2

KİLO VERMENİN SIRRI TEK BİR ÇAY DEĞİL

Biberiye çayı, dengeli beslenme ve hareketli yaşamın yanında tüketilebilecek içeceklerden biri olabilir. Ancak hiçbir çayın tek başına metabolizmayı “tavan yaptırdığı” veya hızlı yağ yaktırdığı düşünülmemeli.

Kalıcı kilo kaybında asıl belirleyici olan dengeli beslenme, yeterli hareket ve sürdürülebilir alışkanlıklar.

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