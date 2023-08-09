Botoks yaptırmaya gerek yok! Cildi sıkılaştırıp kırışıklıkları yok ediyor! İşte estetiksiz gençleşmenin formülü...

Cildini önemseyen, ona sağlıklı bakan kadınlar daha genç görünmeyi arzuluyor. Birçok kişi bunun için takviye besin alıyor ve besleyici ürünler kullanıyor. Fakat herkesin aradığı formül doğada olabilir.

DAHA SIKI BİR CİLT İÇİN BU YAĞLARA DİKKAT'!

KUŞBURNU YAĞI

Kuşburnu yağı A vitamini yönünden zengindir. Beta-karoten ve likopen nedeniyle yaşlanmayı geciktirir. Kuşburnu yağının içerisinde yer alan bileşenler kırışıklıkları, ince çizgileri, koyu lekeleri ve hiperpigmentasyonu azaltır. Cildi nemlendiren kuşburnu yağı kolajen üretimini de destekler.

ZEYTİNYAĞI

E vitamini yönünden oldukça zengin olan zeytinyağı cildi onarır. Tahrişin ve kızarıklığıın önüne geçer. Onarıcı ve nemlendirici etkisi vardır. Cilt kusurları ile savaşır. Sivilce ve akne sorununa iyi gelir.

CİLDİ YENİLER

1 tatlı kaşığı zeytinyağına 2-3 damla limon suyu eklenerek hazırlanan karışımı cildine yatmadan önce cildinize sürebilirsiniz. Bu karışımın cilt yenileme etkisi vardır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Kuru ve pul pul dökülen ciltler için Hindistan cevizi yağı biçilmiş kaftan. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

Cilt bakımının son aşamasında birkaç damla Hindistan cevizi yağını cildinize sürebilirsiniz.

