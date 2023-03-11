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Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

11.03.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaş ilerledikçe cilt sıkılığını kaybetse de kaçınılmaz bir son olan yaşlanmayı yavaşlatmak için birçok yol bulunuyor. Sağlıklı yaşam, beslenme, egzersiz daha genç görünüme neden oluyor. Bunun yanı sıra mucizevi bitkiler sayesinde de 10 yaş daha genç bir görünüm elde etmek mümkün! İşte detaylar...

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

Zaman ilerledikçe cilt sıkılığını kaybeder. Ancak yaşlanmayı yavaşlatacak, cildin gençliğini koruyacak birçok yol vardır. Yaşlanma süreci sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarıyla yavaşlatılabilir. Bunun yanı sıra mucizevi bitkiler de yaşlanmanın önüne geçer. İşte detaylar...

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

KIRIŞIKLIKLARIN DNA YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Defne yaprağı bitkisi cilt bakımında sıklıkla kullanılır. Kırışıklıkların DNA yapısını değiştirerek yok eden bu bitki alternatif tıpta özellikle güzellik için kullanılıyordu.

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

İçerisinde bulunan yüksek oradan potasyum, çinko, demir, selenyum ve magnezyum ile yaşlanma DNA'sını yok ediyor.

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

DEFNE YAPRAĞI FAYDALARI

Defne yaprağı Yunan mitolojisinde güzellik tanrıçasının simgesi olarak kullanılırdı. Saçtan tırnaklara kadar vücudun her yerine faydalı olan defne yaprağı stresi ve kaygıyı azaltır, kanser hastalıklarını önler, iltihabı ve mantar enfeksiyonlarını giderir, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

Göz torbalarının çevresindeki ince kırışıklıkları gideren bu mucizevi bitki aynı zamanda cilt tonunu eşitler ve dudak kenarlarındaki lekeleri yok eder.

Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

Ödem atan, vücut direncini artıran defne yaprağı aynı zamanda sindirim sistemini düzenler.


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