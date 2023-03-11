Botoks yaptırmaya gerek yok! İşte 10 sene genç gösteren mucizevi bitkinin faydaları...

Zaman ilerledikçe cilt sıkılığını kaybeder. Ancak yaşlanmayı yavaşlatacak, cildin gençliğini koruyacak birçok yol vardır. Yaşlanma süreci sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarıyla yavaşlatılabilir. Bunun yanı sıra mucizevi bitkiler de yaşlanmanın önüne geçer. İşte detaylar...

KIRIŞIKLIKLARIN DNA YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Defne yaprağı bitkisi cilt bakımında sıklıkla kullanılır. Kırışıklıkların DNA yapısını değiştirerek yok eden bu bitki alternatif tıpta özellikle güzellik için kullanılıyordu.

İçerisinde bulunan yüksek oradan potasyum, çinko, demir, selenyum ve magnezyum ile yaşlanma DNA'sını yok ediyor.

DEFNE YAPRAĞI FAYDALARI

Defne yaprağı Yunan mitolojisinde güzellik tanrıçasının simgesi olarak kullanılırdı. Saçtan tırnaklara kadar vücudun her yerine faydalı olan defne yaprağı stresi ve kaygıyı azaltır, kanser hastalıklarını önler, iltihabı ve mantar enfeksiyonlarını giderir, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltır.

Göz torbalarının çevresindeki ince kırışıklıkları gideren bu mucizevi bitki aynı zamanda cilt tonunu eşitler ve dudak kenarlarındaki lekeleri yok eder.

Ödem atan, vücut direncini artıran defne yaprağı aynı zamanda sindirim sistemini düzenler.



