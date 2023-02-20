Botoks yüzünden başına gelmeyen kalmadı! "Kocam benden korkuyor"

Estetik müdahalelere gösterilen ilgi giderek artıyor. Sosyal medyanın güzellik algısı yaratması ile botoks, dolgu, estetik ameliyat gibi işlemleri yaptıran kişi sayısında artış görülmeye başladı. Bu müdahaleler oldukça güzel sonuçlar sağlasa da doğru eller tarafından yapılması gerekiyor. Yakın zamanda Botoks yaptıran Megan bir kadın, TikTok'ta yaşadığı zorlukları anlattı.

ÇENE KÜÇÜLTMEK İÇİN BOTOKS YAPTIRILIYOR

Botoksun sadece kırışıklıklar için yapıldığı düşünülüyor ancak bu uygulama yüz şeklini değiştirmek için de uygulanabiliyor. Megan'ın neden çenesine Botoks yaptırmayı tercih ettiği bilinmiyor, ancak kozmetik uzmanlarına göre hem kadınlar hem de erkekler çene küçültme için Botox'tan yararlanabilir. Faydaları arasında daha pürüzsüz bir cilt, daha sıkı gözenekler ve azalmış akne ve kızarıklık sayılabilir.

Megan videosuna "Çenenize Botoks yaptırın dediler ... ne oldu?" yazarak çenesinin değişimini gösterdi. Megan daha sonra çenesini hareket ettirmek için dudaklarını geriyor, ardından aynı hareketi tekrarlamak için yüzünün yan tarafı görünecek şekilde başını çeviriyor.

Çenesinin daha küçük olduğunu gösteriyor gibi görünüyor, ancak kaslar çenenin genellikle görülenden farklı bir şekilde görünmesini sağlıyor. Megan paylaştığı videoda kocasının çenesini görünce ondan korktuğunu söyledi.

Paylaştığı video kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Biri şöyle yazdı: "Botoks yaptıran insanların neye benzedikleri hakkında hiçbir fikirleri yokmuş gibi hissediyorum."

Bir başkası ekledi: “Bazen çene botoksu ile kas ilk harekete geçtiğinde nörotoksinin en az olduğu yeri dışarı atmaya çalışır. Günler içinde gidecek.”

Bir üçüncüsü, “Bu benim de başıma geldi” dedi.

