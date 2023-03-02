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Botoksun verdiği hasar ortaya çıktı! 20 yıllık kimyasal...

02.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce yüzüne botoks ve dolgu yaptıran bir kadının MR sonuçları uluslararası kamuoyunda şok etkisi yaratarak yarattı. Tıp dünyası, İngiliz Alice Hart-Davis’in MR sonucunu konuşuyor…

Botoksun verdiği hasar ortaya çıktı! 20 yıllık kimyasal...

20 yıl önce yanaklarına, göz çevresine, dudaklarına ve çenesine yaptırdığı botoks ve dolguların kendisine, “Bunlar zaten 2 yıl sonra ortadan yok oluyor. Vücut atıyor” sözleriyle yaptırıldığını belirten genç kadının MR sonucunda ürküten gerçekler ortaya çıktı.

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Kadının MR görüntülerinde, 20 yıl önceden kalma dolgu malzemelerinin olduğu görüldü. Davis’in doktoru, kadının yüzünün farklı bölgelerinde toplam 35 mililitrelik kimyasalların bulunduğunu açıklamıştı.

“12 YIL KALABİLİYOR”

İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlanan habere göre, Davis’in çenesinde, gözlerinin altında, dudaklarında ve burun-ağız çevresindeki birçok noktada dolgu malzemesine rastandı. Davis, “Burada 35 mililtre varsa bu bugüne yaptırdığım bütün dolgulardan çok daha fazla. Neredeyse dört yıldır dolgu ve botoks yaptırmamıştım." açıklamasında bulundu.

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Gazetecilik yapan Alice Hart-Davis, “Bu yıl 60 yaşına girdim ve bu sebeple de bu incelemeye dahil olmak istedim” dedi. Dacis'in gazeteye konuşan doktoru, bazı dolguların 12 yıl boyunca vücutta kalabildiğini dile getirdi. Master, “Yaptığım araştırmalara göre özellikle yüzün ortasında ve gözlerin etrafında dolgular çok daha uzun süre kalıyor” dedi.

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