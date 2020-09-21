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Botsvana'da yüzlerce filin ölümünün sudaki toksinlerden kaynaklandığı açıklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Botsvana'nın son aylarda yüzlerce filin ölü bulunmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada bir sonuca ulaşıldı. Botsvanalı yetkililer, fil ölümlerine sudaki bakterilerin ürettiği zehirlerin neden olduğunu duyurdu.

Botsvana'da yüzlerce filin ölümünün sudaki toksinlerden kaynaklandığı açıklandı

Afrika'nın azalan fil nüfusunun üçte birinin bulunduğu Botsvana, gizemli film ölümleriyle ilgili temmuzda başlattığı soruşturmayla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.

Hayvan ölülerinden numuneler toplanması ve durumu daha iyi anlayabilmek için ekiplerle uçakların seferber edilmesinin ardından eldeki bulgular duyuruldu.

'HALA YANITLANMAYA MUHTAÇ PEK ÇOK SORU'

Yaban Yaşamı ve Ulusal Parklar Müdürlüğü Başveterineri Mmadi Reuben, "Son testlerde siyanobakteriyel nörotoksinler (sinir dokusuna zarar veren zehirler) tespit ettik. Bu bakteriler suda bulunuyor" diyerek ekledi:

"Ama yine de hala yanıtlanmaya muhtaç pek çok soru var: Niye sadece filler öldü, niye sadece belli bir bölgedekiler öldü? İncelediğimiz bir dizi hipotezimiz var."

'ÖLEN GİZEMLİ FİLLERİN SAYISI 330'A ÇIKTI'

Yaban Yaşamı ve Ulusal Parklar Müdür Yardımcısı Cyril Taolo da gizemli şekilde ölen fillerin sayısının temmuzda 281 iken artık 330'a çıktığını belirtti.

Ayrıca komşu Zimbabve'de bu ayın başında bulunan 20'den fazla fil ölüsünün gerisinde de bakteriyel enfeksiyonun yattığı sanılıyor.

130 bin filin yaşadığı Botswana, gezegenin en kalabalık fil nüfusunun bulunduğu ülke.

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