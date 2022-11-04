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  4. Bottan indirip denize bıraktılar! Cansız bedeni Kaş'tan çıktı... Mısırlı genç, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Bottan indirip denize bıraktılar! Cansız bedeni Kaş'tan çıktı... Mısırlı genç, kimsesizler mezarlığına defnedildi

04.11.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada, Yunan unsurlarınca bırakıldığı denizde boğulan Mısır vatandaşı 17 yaşındaki Keroles Saber Nassef Attalla, 15 gündür bekletildiği morgtan sonra kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Attalla'nın 2 arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bottan indirip denize bıraktılar! Cansız bedeni Kaş'tan çıktı... Mısırlı genç, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Kentte 17 Ekim'de Kaş ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na gitmeye çalışan Mısır vatandaşı Keroles Saber Nassef Attalla ile 2 arkadaşı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince adanın açıklarında durduruldu. Attalla ve 2 arkadaşı, Yunan unsurlarınca bottan indirilip, denize bırakıldı.

2 arkadaşı yüzerek Kaş sahiline ulaşırken, Attalla ise yüzme bilmediği için boğuldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir süre sonra Attalla'nın cansız bedenini Kaş açıklarında buldu.

15 GÜN MORGDA BEKLETİLDİ

Attalla'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından 15 gün morgda bekletilen cansız beden, özel cenaze firmasınca alındıktan sonra kimsesizler mezarlığında defnedildi. Attalla'nın 2 arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

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