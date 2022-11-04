Bottan indirip denize bıraktılar! Cansız bedeni Kaş'tan çıktı... Mısırlı genç, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Kentte 17 Ekim'de Kaş ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na gitmeye çalışan Mısır vatandaşı Keroles Saber Nassef Attalla ile 2 arkadaşı, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince adanın açıklarında durduruldu. Attalla ve 2 arkadaşı, Yunan unsurlarınca bottan indirilip, denize bırakıldı.

2 arkadaşı yüzerek Kaş sahiline ulaşırken, Attalla ise yüzme bilmediği için boğuldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir süre sonra Attalla'nın cansız bedenini Kaş açıklarında buldu.

15 GÜN MORGDA BEKLETİLDİ

Attalla'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsinin ardından 15 gün morgda bekletilen cansız beden, özel cenaze firmasınca alındıktan sonra kimsesizler mezarlığında defnedildi. Attalla'nın 2 arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

