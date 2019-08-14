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Boyalı çıkan sıfır otomobille ilgili "emsal" karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Konya'da aldığı lüks otomobilinde 5 parça boya olduğu ortaya çıkan kişinin yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, aracın iadesi karşılığında, ödediği 171 bin liranın tüketiciye geri verilmesini kararlaştırdı - Mağdur Ömer G'nin avukatı Önder Özer: - "Bu karar, emsal nitelik taşıyor. Burada bir karmaşa vardı, bedel indirimi mi yoksa aracın tümüyle iadesi mi gerekiyor, bu çözülmüş oldu. Tüketicinin seçimlik hakları var, müvekkilim iadesini istedi, bu da gerçekleşmiş oldu" - "Otomobilin boyaya sebep olacak bir kazaya karışmadığı emniyetten de tescil edildi. Sıfır araç alırken mutlaka boya analizi yapılması gerekiyor. Buna benzer birkaç olay daha gördüm"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'da satın aldığı lüks otomobilinde 5 parça boya olduğu anlaşılan vatandaşın yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, aracın iadesi karşılığında, 171 bin liranın tüketiciye geri verilmesini karara bağladı.

Konya'da yaşayan Ömer G, 2014'te bir bayiden 171 bin lira ödeyerek sıfır kilometre lüks otomobil satın aldı. Aracını 11 ay kullandıktan sonra arkadaşına satmaya karar veren Ömer G, oto ekspertizinde yaptırdığı incelemede, otomobilin ön kaput, tavan, çamurluk ve kapılarında 5 parça boya olduğunu öğrendi.

Ömer G, yaşadığı şaşkınlığı atlatmasının ardından, aracı satın aldığı bayideki yetkililerle görüşerek zararının giderilmesini talep etti.

Bayiden olumsuz yanıt alan Ömer G, şikayetini avukatı aracılığıyla Aralık 2014'te mahkemeye taşıdı.

Konya 1. Tüketici Mahkemesi, otomobilin yaklaşık 1 yıl kullanıldığını gerekçe göstererek, Ömer G'nin aracının bayiye iade edilmesi talebini reddetti.

Mağdur avukatı Önder Özer'in yerel mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi dosyayı detaylı inceledi.

Yerel mahkemenin kararını bozan Daire, "Sıfır kilometre 'ayıplı' araç satan bayinin bu sorumluluğu alması gerekir." gerekçesiyle, otomobilin 2014'teki satış bedeli 171 bin liranın mağdura iade edilmesine karar verdi.

Kararı AA muhabirine değerlendiren Özer, müvekkilinin kendisine başvurmasıyla karışık bir davayla karşılaştığını, Konya'daki yargılama aşamasında çok sayıdaki bilirkişi raporuyla tespit yaptırdıklarını dile getirdi.

Müvekkilinin mağduriyetinin benzerini birçok insanın farkında olmadan yaşadığını savunan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir yargılama süreci oldu ve 4-5 defa bilirkişi incelemesi yapıldı. Bütün raporlarda ortak sonuç, 'otomobilin 5 parçasının boyalı olduğu' yönündeydi. Bu durum, aracın satış bedelini ciddi oranda düşürüyor, satışını da zorlaştırıyordu. Yerel mahkeme, aracın 12 ay kullanılmış olmasından otomobilin iadesini kabul etmedi. Belirli miktar 'ayıp bedeli'nde indirimin müvekkilime verilmesini hükmetti. Bunu kabul etmedik."

- "Bu karar, emsal nitelik taşıyor"

Özer, yerel mahkemenin bu kararına rağmen müvekkilinin mağduriyetinin çözülmemesi nedeniyle dosyayı istinafa taşıdıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"İstinaf mahkemesi 5 yıl sonra çok güzel bir karar verdi. Şimdi arabayı vereceğiz ve ödenen parayı iade alıyoruz. Bu karar, emsal nitelik taşıyor. Burada bir karmaşa vardı, bedel indirimi mi yoksa aracın tümüyle iadesi mi gerekiyor, bu çözülmüş oldu. Tüketicinin seçimlik hakları var, müvekkilim iadesini istedi, bu da gerçekleşmiş oldu."

Dava sürecinde, aracın boyalı olması durumuyla alakalı müvekkilinden şüphe duyulduğunu belirten Özer, "Otomobilin boyaya sebep olacak bir kazaya karışmadığı emniyetten de tescil edildi. Sıfır araç alırken mutlaka boya analizi yapılması gerekiyor. Buna benzer birkaç olay daha gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

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