Boykot Facebook’u ekonomik olarak bitirebilir mi?

Facebook'un da bugünlerde deneyimlediği gibi, boykotlar çok etkili olabiliyor.

18. yüzyıl sonlarında, kölelik karşıtları, İngiliz halkını üretiminde kölelerin çalıştırıldığı ürünleri satın almamaya çağırdı. Ve bu çağrı işe yaradı. 300 binden fazla kişinin şeker satın almayı durdurması, köleliğin kaldırılması yönündeki baskıları da artırdı.

#StopHateforProfit (Kâr için Nefreti Durdur) kampanyası, boykotu siyasi araç olarak kullanan son hareket.

Kampanya, Facebook'un nefret içeren ve ırkçı paylaşımları kaldırmak için yeterince çaba sarf etmediğini savunuyor.

Şu ana kadar bazı büyük şirketler kampanyaya katılarak Facebook ve bazı diğer sosyal medya platformlarına reklam vermeyi durdurduklarını açıkladı.

Unilever, Coca-Cola ve Starbucks gibi reklamlarını Facebook'tan çeken şirketler arasına Ford, Adidas ve HP de eklendi.

Axios haber sitesi, Microsoft'un da "uygunsuz içerikler" hakkındaki endişeleri nedeniyle, Mayıs ayında Facebook ve sahibi olduğu Instagram'a reklam vermeyi durdurduğunu yazdı.

Öte yandan Reddit ve Twitch gibi diğer sosyal medya platformları, kendi nefret karşıtı önlemlerini alarak, Facebook üzerindeki baskıyı artırdı.