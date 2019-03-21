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"Böyle bir zihniyete memleket teslim edilmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "(Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısına yönelik açıklamaları) Ya CHP Genel Başkanı'nın, CHP zihniyetinin her zaman yaptığı gibi orada bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinden bir haberi yok, Türkiye'nin meselelerini takip etmedikleri gibi dünyanın meselelerini de takip etmiyorlar ya da bunu bilerek söylüyorsa zihninin altında daha vahim çelişkiler, daha vahim sıkıntılar var demektir. Böyle bir zihniyete memleket teslim edilmez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Ya CHP Genel Başkanı'nın, CHP zihniyetinin her zaman yaptığı gibi orada bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinden bir haberi yok, Türkiye'nin meselelerini takip etmedikleri gibi dünyanın meselelerini de takip etmiyorlar ya da bunu bilerek söylüyorsa zihninin altında daha vahim çelişkiler, daha vahim sıkıntılar var demektir. Böyle bir zihniyete memleket teslim edilmez." dedi.

Çelik, Ceyhan ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlere 10 gün kaldığını belirterek, AK Parti'nin Ceyhan Belediye Başkanı Adayı Ali Alper Boydak'a destek istedi.

İlçede güzel projelerin konuşulacağını anlatan Çelik, Ceyhan'ın enerji üssü haline getirileceğini, bunun da istihdama çok olumlu yansıyacağını ifade etti.

Çelik, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına değinerek, şunları söyledi:

"CHP zihniyetinin nasıl bir zihniyet olduğunu, en son Yeni Zelanda'daki saldırı konusunda yaptıkları açıklamalarda gördük. Yeni Zelanda'da bir cani, camiye girerek Müslüman kardeşlerimizi katletti. Savunmasız insanlar, cuma namazında camideler, namaz kılıyorlar, o cani tuttu bunları katletti. Bütün dünya bu caniyi kınarken, lanetlerken, CHP Genel Başkanı çıktı, 'İslam dünyası kendine baksın' dedi. Allah'tan korkmak lazım. Böyle bir zamanda, Hristiyan kimlikli bir kişi girmiş oraya, bizim tarihimize düşman, minarelerimize düşman, İstabul'un vatanımızın bir parçası olmasına düşman, Cumhurbaşkanımıza düşman, böyle bir cani bir camiye gitmiş ve bir katliam gerçekleştirmiş bütün dünya bu caniyi lanetlerken, CHP Genel Başkanı çıkıyor, 'İslam dünyası kendisine baksın' diyor."

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepkisini sürdürerek, şunları kaydetti:

"Bu sözü, bir tek CHP Genel Başkanı söyledi, bir de Avustralya'da ırkçı, İslam ve Türkiye düşmanı bir senatör var o söyledi. Ya CHP Genel Başkanı'nın, CHP zihniyetinin her zaman yaptığı gibi orada bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinden bir haberi yok, Türkiye'nin meselelerini takip etmedikleri gibi dünyanın meselelerini de takip etmiyorlar ya da bunu bilerek söylüyorsa zihninin altında daha vahim çelişkiler, daha vahim sıkıntılar var demektir. Böyle bir zihniyete memleket teslim edilmez. Ceyhanlı bu zihniyete Ceyhan'da geçit vermez."

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