Böyle dolandırıcılık sadece filmlerde olmuyormuş

Filmleri aratmayan olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanı sahibi S.P., kendisini telefonla arayan bir kişinin seksen bin lira tutarında altın almak istediğini, altınları almaya oğlunun geleceğini söyleyerek ödeme tutarını ise kuyumcunun banka hesabına aktardığını söyledi. Paranın hesabına yatırıldığını gören kuyumcu S.P. ise 28 adet cumhuriyet altını ile 1 adet yarım altını dolandırıcı şahsın ’oğlum’ diye tanıttığı kişiye teslim etti. Satışın gerçekleşmesi sonrası bankaya giderek hesabına yatırılan parayı çekmek isteyen kuyumcu paraya bloke konulduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıldığını anlayan S.P. durumu polis ekiplerine bildirdi.

OĞLU DEĞİL TAKSİ ŞOFÖRÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar neticesinde dolandırıcı şahsın kuyumcudan altınları almaya gönderdiği kişinin taksi şoförü olduğunu belirledi ve yapılan çalışmalar sonucunda taksici gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan taksi şoförü ise, kendisini telefonla arayan bir şahsın Fatih ilçesine gitmek istediğini ve Sancaktepe ilçesindeki kuyumcuda altınlarının olduğunu, gelirken onları da alıp gelmesini istediğini belirtti. Taksi şoförü de altınları belirtilen adresten alarak şüpheliye teslim ettikten sonra taksi ücretini alarak olay yerinden ayrıldığını iddia etti.