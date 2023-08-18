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Böyle keşfedildi... İşte Twitter'ın (X'in) yakında getirebileceği söylenen yeni özelliği!

18.08.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal ağ X, yeni kimlik doğrulama özellikleri üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bir uygulama araştırmacının iddiasına göre, platform ek bir doğrulama özelliği üzerinde çalışıyor. Hatta iddia sahibi tarafından konuyla ilgili bir ekran görüntüsü bile paylaşılmış durumda.

Böyle keşfedildi... İşte Twitter'ın (X'in) yakında getirebileceği söylenen yeni özelliği!

Elon Musk'ın sahibi olduğu X (Eski adıyla Twitter) şimdi de yeni bir özellik iddiasıyla gündemde. Engadget'ın haberine göre, X, yeni kimlik doğrulama özellikleri üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Uygulama araştırmacısı Nima Owji, konuyla ilgili bir ekran görüntüsü paylaştı.

X İÇİN EK DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ!

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, platform şimdi kullanıcıların devlet tarafından verilen kimliklerinin bir kopyasını yüklemelerini ve bir selfie çekmelerini gerektiren ek bir doğrulama özelliği üzerinde çalışıyor.

Owji'nin ilk olarak bu ayın başlarında Musk'ın profilinde bir "ID verified" rozeti gördüğü söyleniyor.

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Şimdi ise bunun nasıl çalıştığını detaylandıran bir uygulama içi mesaj keşfettiği belirtiliyor.

Bu, iddiaya göre özelliğin çıkışına yaklaşıldığını gösteriyor olabilir.

Ekran görüntüsünde ise "Devlet tarafından verilmiş bir kimlik sağlayarak hesabınızı doğrulayın. Bu işlem genellikle yaklaşık 5 dakika sürer." ifadesinin yer aldığı görülüyor.

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Buna ek olarak ekran görüntüsünde kullanıcıların kimliklerinin bir fotoğrafını ve bir selfie'sini sağlamaları gerekeceği açıklanıyor.

Ekran görüntüsünde en altta yer alan yazıya göre, X bu özellik için üçüncü taraf bir kimlik doğrulama şirketi olan Au10tix ile ortaklık yapıyor. Yazı, doğrulama için paylaşılan bilgilerin X'in yanı sıra Au10tix tarafından da görüleceğini belirtiyor.

Yazıya göre X, biyometrik veriler de dahil olmak üzere kimlik görüntülerini 30 güne kadar saklayacak ve bilgileri taklitçiliği önlemek de dahil olmak üzere güvenlik ve emniyet amacıyla kullanacak.

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