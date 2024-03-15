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  4. Böyle seçim konvoyu görülmedi! Dubaili iş insanı için yapılan lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Dubaili iş insanı için yapılan lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

15.03.2024 19:55
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu'nun sıra dışı seçim çalışması dikkat çekti. Hekimoğlu, kendi fabrikasında Dubaili iş insanı için yapılan lüks yatı kamyona yükleyerek seçim turu attı.

Böyle seçim konvoyu görülmedi! Dubaili iş insanı için yapılan lüks yatı kamyona yükleyip oy istedi

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı olan iş insanı Mesut Hekimoğlu’nun dün ilçede yaptığı konvoy ilgi çekti.

YAPIMI 3 YIL SÜRDÜ

Hekimoğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğundaki yatı, denize indirmek için fabrikadan çıkarttı. Kamyona yüklenen özel yata ise Hekimoğlu’nun isminin yazılı olduğu bayraklar ve Türk bayrağı asıldı.
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MEHTER MARŞIYLA GEZDİLER

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen konvoyun en önünde giden yatın yüklü olduğu kamyonun arkasında ise parti ve Hekimoğlu’nun fotoğraflarının olduğu seçim otobüsleri ve parti üyelerinin araçları yer aldı.
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Konvoy, ilçe merkezinden mehter marşı eşliğinde geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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