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    4. Böyle vefa örneği görülmedi! Kendisini besleyen adamın cenazesine için 40 kilometre yol gitti... Tek bir an bile başından ayrılmadı

    Böyle vefa örneği görülmedi! Kendisini besleyen adamın cenazesine için 40 kilometre yol gitti... Tek bir an bile başından ayrılmadı

    14.10.2023 14:47 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da kaydedilen bir görüntü kısa sürede yerel basının ilgisini çekerek dünya manşetlerindeki yerini aldı. İsmi açıklanmayan bir maymun kendisini aylarca besleyen adamın ölüm haberini duyduktan sonra 40 kilometrelik yolu tek başına giderek cenaze törenine katıldı. Cenazede adamın cansız bedeninin başından ayrılmayan maymun gözyaşlarına hakim olamadı.

    Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Amroha kentinde yaşayan Ramkunwar Singh adlı ölen adam hayatını kaybetmeden birkaç ay öncesinde bir maymun besledi. Vefat haberini alan maymun ise herkesi şaşkına çeviren bir vefa örneğine imza atarak Singh'in cenazesine katılmak için 40 kilometrelik yol gitti.

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    AİLESİYLE BİRLİKTE YAS TUTTU

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    Cenaze töreninde kaydedilen görüntülerde, ağlayan maymun Singh'in örtülü cesedinin yanında oturuyor ve görünüşe göre aile üyeleriyle birlikte yas tutuyor. Singh'in aile üyesi olduğuna inanılan bir kadının, bu yıkıcı kayıptan dolayı maymunun yanında feryat ettiği görüldü. Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan maymun

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