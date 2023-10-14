Böyle vefa örneği görülmedi! Kendisini besleyen adamın cenazesine için 40 kilometre yol gitti... Tek bir an bile başından ayrılmadı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Amroha kentinde yaşayan Ramkunwar Singh adlı ölen adam hayatını kaybetmeden birkaç ay öncesinde bir maymun besledi. Vefat haberini alan maymun ise herkesi şaşkına çeviren bir vefa örneğine imza atarak Singh'in cenazesine katılmak için 40 kilometrelik yol gitti.

AİLESİYLE BİRLİKTE YAS TUTTU

Cenaze töreninde kaydedilen görüntülerde, ağlayan maymun Singh'in örtülü cesedinin yanında oturuyor ve görünüşe göre aile üyeleriyle birlikte yas tutuyor. Singh'in aile üyesi olduğuna inanılan bir kadının, bu yıkıcı kayıptan dolayı maymunun yanında feryat ettiği görüldü. Görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti.