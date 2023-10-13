En yakın arkadaşının düğününde sevgilisine evlenme teklifi etti! Sosyal medyadan tepkilere gecikmedi... "Rol çalmışsınız"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gelinin buketini atmak yerine en yakın arkadaşının yanına giderek çiçeğini ona uzatmasıyla başladı. Uzun siyah bir elbise giyen gelinin en yakın arkadaşı ona bir demet beyaz gül uzatılırken durumu şaşkınlıkla karşıladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ TOPLADI

Nedime arkasını dönmeden önce ikili kucaklaşır ve on yıllık erkek arkadaşının bir yüzükle büyük soruyu sormak için dizlerinin üzerine çöktüğünden habersizdir. Düğün fotoğrafçısı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, "En iyi arkadaşlarımızdan birinin on yıllık erkek arkadaşıyla nişanlanmasını izleyin" notu eklendi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü nedimeye yapılan sürprizi beğenirken diğer bir kısmı ise hareketi gereksiz bulduğunu dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok bencil olduğumu biliyorum ama bunu yapmazdım. Resmen rol çalmışsınız" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En yakın arkadaşımın düğününde evlenme teklif edilen kadın ben olsaydım üzülürdüm. Kendi özel anımı yaşamak isterdim" yorumunu ekledi.



