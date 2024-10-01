HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Böylesi görülmedi! 13 gündür aralıksız hapşırıyor, ne yemek yiyebiliyor ne su içebiliyor

Böylesi görülmedi! 13 gündür aralıksız hapşırıyor, ne yemek yiyebiliyor ne su içebiliyor

01.10.2024 16:07
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bartın'daki çöp görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi: Yola döküldü, inceleme başlatıldı

Bartın'daki çöp görüntüleri bakanlığı harekete geçirdi: Yola döküldü, inceleme başlatıldı

Yolun karşısına geçecekti ancak arkasından gelen kamyonu fark etmedi... Metrelerce sürüklendi

Yolun karşısına geçecekti ancak arkasından gelen kamyonu fark etmedi... Metrelerce sürüklendi

Koluna karısının portresini dövme yaptırmıştı! Boşandıktan sonraki hamlesi sosyal medyada gündem oldu... Eşinin yerine kartal geldi

Koluna karısının portresini dövme yaptırmıştı! Boşandıktan sonraki hamlesi sosyal medyada gündem oldu... Eşinin yerine kartal geldi

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.10.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da hapşırma nöbetine giren 24 yaşındaki iki çocuk annesi kadın zor günler geçiriyor. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen ancak tedaviden sonuç alamayan Aydın, yetkililerden çözüm istedi. Nöbete giren kadının aile ferdi Yasemin Aydın, "Ne yemek yiyebiliyor ne su içebiliyor" dedi.

Batman'da Seyitler Mahallesi'nde yaşayan evli 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 13 gündür aralıksız hapşırma nöbeti geçiriyor. 18 Eylül'de başlayan ve aralıklarla devam eden hapşırma nöbeti durmayınca ailesi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Aydın'a burada uygulanan tedaviden sonuç alınamadı. 24 yaşındaki kadın tedavi edilmeyi bekliyor.

AW298937_01

Yengesinin 13 gündür durmadan hapşırma nöbeti geçirdiğini söyleyen Yasemin Aydın, bir tek uykuda durduğunu, uyurken de ölüm uykusuna yattığını dile getirdi.

"DAKİKALAR İÇİNDE MİLYON DEFA HAPŞIRIYOR"

AW298937_04

Ne yapacaklarını bilemediklerini, 13 gündür sürekli hastanede olduklarını ve serum takılıp eve gönderildiklerini ifade eden Aydın, "Sağlık Bakanlığı'ndan bu yaşanan duruma bir çare bulunmasını istiyorum. Yengem, hiçbir şekilde yemek yiyemiyor, içtiği suyu bile hapşırdığı için atmak zorunda kalıyor. Yemek yedirmeye çalışıyoruz 'yapamıyorum' diyor. Ailesi telefonla arıyor konuşamıyor. Çocukları evde perişan durumdadır. İlk kez böyle bir rahatsızlığa kapılıyor. İlk günden hastaneye getiriyoruz hastane bize normaldir diyor. Yengem uykuya daldığı zaman bize iyi oldu deyip eve gönderiyorlar. Dakikalar içinde milyon defa hapşırıyor” dedi.

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Batman hapşırmak nöbet
En Çok Okunan Haberler
Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu

Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu

CHP grubunda 'Erdoğan' çatlağı! Özel'in talimatına rağmen bazıları katılmadı, bazıları ayağa kalkmadı

CHP grubunda 'Erdoğan' çatlağı! Özel'in talimatına rağmen bazıları katılmadı, bazıları ayağa kalkmadı

Tulumun önünü görünce dayanamadı! Tepki çekti

Tulumun önünü görünce dayanamadı! Tepki çekti

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Altını tahtından etti! '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan 1108 TL kazandı'

Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı

Erdoğan'dan "İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek!" çıkışı

Gergin başlangıç: Yanıt jet hızında geldi! "Yapma ya, çok korktuk"

Gergin başlangıç: Yanıt jet hızında geldi! "Yapma ya, çok korktuk"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Crocs, Levi's, Adidas... Sezon sonu indirimleri burada sizi bekliyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

iPhone 16 serisi kullanıcılarına neler vadediyor? Sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.