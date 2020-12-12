Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde emlak işleriyle uğraşan Ümit Tahmaz'a ait şehrin muhtelif yerlerine dikilen tabelalar bir süredir kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilip atılıyordu.

Tabelaları parçalayıp atan kişiler bulunamayınca Tahmaz, kendisine ait tabelaları kesip atan kişi ya da kişileri bulmak için ortaya 10 bin liralık ödül koydu. Kendisine ait sosyal medya hesaplarında da duyuruda bulunan Tahmaz, “Şu ana kadar 80 bin lira zararım var. Keseni fotoğraflayıp, plakasını çeken kişiye 10 bin TL ödül vereceğim” dedi.

"80 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde emlak işleriyle uğraşan Ümit Tahmaz yaptığı açıklamada, “Tekirdağ’ın muhtelif yerlerine emlak tabelalarımızı taktık. Bunu takmamızın sebebi insanlar doğru yatırım, dürüst yatırım, gerçek yatırım görsünler ve bizimle iletişim yapsınlar diye bu tabelaları taktık. 11 ilçede şehrin her yerine bu tabelalardan taktık. Sokağa çıka kısıtlamasını fırsat bilip insanların olmadığı zamanda buraya gelerek, tabelamızı kesiyorlar. Keseni fotoğraflayıp, plakasını çeken kişiye 10 bin TL ödül vereceğim. Buradan kamuoyuna duyuruyorum. 2 senden beri tabelalarımızı kesiyorlar. Yani bu insanlığa bir zarardır. Türk insanı yatırım görsün diye, iletişim yapsın diye biz bu tabelaları koyuyoruz ama zarar veriyorlar. Şu ana kadar bunun gibi 20 tane tabelamıza zarar verdiler. Şarköy, Malkara, Hayrabolu, İstanbul girişi, Edirne İpsala, Keşan. Şuana kadar 80 bin lira zararım var. Bulana 10 bin lira ödül vereceğim” dedi.

(İHA)

