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  4. Böylesi görülmedi! Taliban tam teçhizat silahlarla canlı yayına çıktı

Böylesi görülmedi! Taliban tam teçhizat silahlarla canlı yayına çıktı

30.08.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da televizyondaki bir siyasi tartışma programında yaşananlar ise gerçeküstüydü. Taliban üyeleri, ellerinde silahla yayına çıktı. Yayın sosyal medyada geniş yankı bulurken, sunucunun korku dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir eyalet dışında Afganistan'ın tümünü ele geçiren ve 31 Ağustos gece yarısından itibaren Kabil Havalimanı'nın kontrolünü almaya hazırlanan Taliban'ın bir televizyon röportajı, şaşkına çevirdi.

Bir grup Taliban komutanını ekrana çıkaran Afganistan TV kanalında, spikerin hemen sağında ve solunda ise silahlı militanlar bekliyordu. Spiker katılımcıları ve programın konusunu bu halde anons etti.

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PROGRAMIN ADI: BARIŞ STÜDYOSU

İzleyenlerin gözlerine inanamadığı anlarda Taliban komutanı "Bir gün Amerika'yı yenebileceğimizden emindik" ifadesini kullandı. Programın adı ise, gerçek olamayacak kadar ilginçti: Barış Stüdyosu!

Sosyal medyada anında yankı bulan yayını özellikle yerel gazeteciler eleştirdi. Bunun üzerine Taliban'a yakın sosyal medya hesapları ise söz konusu gazeteciler için "Göçmen olmak için başka bir yol bulabilirsiniz" yazarak tehdit etti.

BBC'den Yelda Hakim, 'gerçeküstü' olarak nitelediği sahneleri paylaşıp Afgan televizyonundaki yeni tartışma programlarında militanların sunucuyu başucunda izlediğini yazdı: "Sunucu 'Afganlar Taliban'dan korkmamalı' diyor."

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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