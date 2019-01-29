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Böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar uyumadan nöbet tutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla sular altında kalan Aydın'ın Koçarlı ilçesindek Yeniköy Mahallesi, vatandaşın uyumadan nöbet tutmasına neden oluyor. Suların daha da yükselip evlerine girmesinden korkan vatandaşlar endişeyle sorunun çözülmesini bekliyor.

Bölgedeki yağışlar nedeniyle taşan nehir evlerin bahçesine kadar dayandı. Yollar ulaşıma kapandı, hayvanlar ve traktörler son anda kurtarıldı. Yeniköy- Germencik yolunın da ulaşıma kapanmasına neden olan bölgede 40 bin dönüm arazi sular altında kaldı. Defalarca nehrin taştığını ancak böylesinin daha önce hiç yaşanmadığını söyleyen mahalle sakinleri tehlikenin devam ettiğini söyleyerek, yetkililerden sorunu çözmesi için yardım istiyor.

Ne yapacaklarını şaşırdılar

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nin 3 tarafındaki tarım arazileri, Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla sular altında kaldı. Mahallede bazı sokaklar ve evler de su altında kalırken, Yeniköy- Germencik yolu ulaşıma kapandı. Jandarma, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı.
Büyük Menderes Nehri'nin İncirliova ve Koçarlı ilçeleri arasından geçen kısmındaki setler, pazar günü 5 noktadan patladı. Taşan sular, buğday, fiğ, arpa ve yonca ekili ovadaki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Bölgede yağmur bugüne kadar aralıklarla sürerken, ovayı dolduran sular, Yeniköy Mahallesi'nin alt kısmındaki sokaklara ve bazı evlerin bahçesine kadar girdi.
Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesinin birbirine bağlandığı yol ise göle döndü. Bölgenin sular altında kalmasıyla Yeniköy- Germencik yolu, ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri, sürücülerin yola girmemesi için nöbete başladı. Ovada mahsur kalan bazı çiftçilerin hayvanları, traktörlerle kurtarıldı. Mahallenin yüksekte kalan kısmı hariç diğer 3 tarafı suyla kaplandı. Mahalle halkı, suların daha da çoğalarak, evlerine kadar girmesinden endişe ediyor.

'40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI'

'40 BİN DÖNÜM ARAZİ SU ALTINDA KALDI'
Bölgede inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı CHP'li Mutlu Öztürk, "Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla 40 bin dönüm ekili arazi sular altında kaldı. Bizler de mahalledeki evleri su basmasın, diye tedbirler alıyoruz. Sulama birliğinin de bir an önce sahaya inip, çalışma yapması gerekiyor" diye konuştu.

'MENDERES HEP TAŞARDI AMA İLK KEZ BÖYLE BASKIN OLDU'

'MENDERES HEP TAŞARDI AMA İLK KEZ BÖYLE BASKIN OLDU'
Yeniköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Mamur ise "Bugüne kadar hiç yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıyayız. Bununla ilgili tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız var. Sel basmasına yakın evler var. Bununla ilgili yetkililerin yapabileceği bir önlem yok. Binlerce dönüm ekili arazimizde ürünler vardı. Onların hepsi sular altında kaldı. Koçarlı Ovası'nda doğal bir afet yaşıyoruz. Yeniköy Mahallesi ile Germencik arasındaki yolda sular altında kaldığı için trafiğe kapatıldı. Tehlike halen devam ediyor. Suyun ne kadar daha yükseleceğini bilemiyoruz. Daha önceki yıllarda da Menderes Nehri taşardı ama bu şekilde ilk kez bir baskınla karşılaştık. Gecede uyumayız; çünkü hayvanları olanlar var. Arazide tarım malzemeleri olanlar var" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Aydın yağış nehir

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