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Böylesini daha önce duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliği emek, güç ve bolca zaman isteyen işlerin başında gelir. Bir de koltuk silme, perde indirme, halı yıkama gibi derin temizlik işine girdiyseniz işiniz daha zor. Neyse ki halı temizliğini kolayca yapabileceğiniz ufak bir sırrımız var. Nişasta ve karanfil mucizesi ile halı yıkamadan halı temizliği yapabilirsiniz.

Böylesini daha önce duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!

İçindekiler

  • TEK İHTİYACINIZ OLAN ŞEY MISIR NİŞASTASI
  • KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI İKİLİSİ
  • HALI TEMİZLEME TOZU

Evin kendini gösteren ama aynı zamanda en çabuk kirlenen eşyalarından biri halılardır. Son yıllarda halı kullanımı azalmaya başlamış olsa bile her evde varlığını korumakta ve uzun süre korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Halı yıkama kendi imkanlarımızla çok zor ve meşakkatli bir işlem. Halı yıkama firmalarına verdiğinizde ise bilmediğiniz bir yer olduğu zaman halı gittiği gibi geri gelebiliyor. Nişasta ve karanfil formülü ile suya sabuna dokunmadan halı yıkamadan halı temizliğini yapabileceksiniz. Halı temizliğinde kullanılan doğal ürünler ile evinize kimyasal ürünler sokmak zorunda kalmayacaksınız. Halı yıkaman halıları ilk günkü gibi pırıl pırıl yapmanın yolları ise şu şekilde...

TEK İHTİYACINIZ OLAN ŞEY MISIR NİŞASTASI

Mutfak dolapların birinde kesinlikle mısır nişastası vardır. Su ve sabun olmadan halıyı hiç yerinden kaldırmadan elektrik süpürgesi ve nişasta ile halınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Nasıl mı?

  • Bunun için öncelikle yeterli miktarda mısır nişastasını alarak halınızın üzerine serpin.
  • Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun.
  • Serpmiş olduğunuz mısır nişastasını halının üzerinde 3-4 saat boyunca bekletin.
  • Ardından elektrik süpürgesi yardımıyla halının üzerindeki mısır nişastalarını süpürün.
  • Bu basit işlem halınızın pırıl pırıl parlamasına yardımcı olacaktır.

KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI İKİLİSİ

Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;

  • 1 su bardağı kabartma tozu ya da karbonat
  • 1 fincan mısır nişastası
  • 1 fincan kuru nane
  • 1 yemek kaşığı karanfil
  • 1 yemek kaşığı boraks

Öncelikle bu malzemelerin ne işe yarayacağını bilmeniz önemli. Karbonat ya da kabartma tozu kiri yumuşatarak halının üzerinden daha kolay çıkmasına yardımcı olurken kuru nane ise halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Nane ayrıca mikrop öldürücü özelliği ile halınızın üzerinde oluşması muhtemel bakteri ve virüsleri yok eder. Karanfili isteğe bağlı kullanabilirsiniz, bu da halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Boraksın kullanımı da isteğe bağlı olsa. Ama bilmelisiniz ki boraks çok işe yarayan bir madde. Çünkü hem temizleyici hem de dezenfekte edici.

  • Temizlik işlemine başlamadan bir kabın içerisinde ihtiyacınız olan tüm bu malzemeleri karıştırın.
  • Ardından halınızın üzerine eşit miktarda serpin ve bir diş fırçası yardımıyla tüylerinin arasına doğru yedirin.
  • Bu işlemin ardından en az iki saat boyunca bekleyin. Bekleme süreniz ne kadar uzun olursa halınızın üzerinde yer alan bakterilerin çok daha büyük bir kısmı yok olacak.
  • Ertesi gün halınızın üzerini bir elektrik süpürgesi ile iyice temizleyin. Halınızın yeni hali sizi bile şaşırtacak!

HALI TEMİZLEME TOZU

Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.

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