Böylesini daha önce duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!

Evin kendini gösteren ama aynı zamanda en çabuk kirlenen eşyalarından biri halılardır. Son yıllarda halı kullanımı azalmaya başlamış olsa bile her evde varlığını korumakta ve uzun süre korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Halı yıkama kendi imkanlarımızla çok zor ve meşakkatli bir işlem. Halı yıkama firmalarına verdiğinizde ise bilmediğiniz bir yer olduğu zaman halı gittiği gibi geri gelebiliyor. Nişasta ve karanfil formülü ile suya sabuna dokunmadan halı yıkamadan halı temizliğini yapabileceksiniz. Halı temizliğinde kullanılan doğal ürünler ile evinize kimyasal ürünler sokmak zorunda kalmayacaksınız. Halı yıkaman halıları ilk günkü gibi pırıl pırıl yapmanın yolları ise şu şekilde...
Mutfak dolapların birinde kesinlikle mısır nişastası vardır. Su ve sabun olmadan halıyı hiç yerinden kaldırmadan elektrik süpürgesi ve nişasta ile halınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Nasıl mı?
Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;
Öncelikle bu malzemelerin ne işe yarayacağını bilmeniz önemli. Karbonat ya da kabartma tozu kiri yumuşatarak halının üzerinden daha kolay çıkmasına yardımcı olurken kuru nane ise halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Nane ayrıca mikrop öldürücü özelliği ile halınızın üzerinde oluşması muhtemel bakteri ve virüsleri yok eder. Karanfili isteğe bağlı kullanabilirsiniz, bu da halınızın daha güzel kokmasını sağlar. Boraksın kullanımı da isteğe bağlı olsa. Ama bilmelisiniz ki boraks çok işe yarayan bir madde. Çünkü hem temizleyici hem de dezenfekte edici.
Halılarınızı halı temizleme sabunu ya da halı temizleme tozu ile de temizleyebilirsiniz. Halı temizleme sabunu kullandığınızda su ile durulama yapmak durumunda kalacağınız için halı temizleme tozu daha avantajlı bir yöntem.
30 dakika boyunca beklettikten sonra süpürün.
Okuyucu Yorumları 0 yorum