Böylesini daha önce duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!

Evin kendini gösteren ama aynı zamanda en çabuk kirlenen eşyalarından biri halılardır. Son yıllarda halı kullanımı azalmaya başlamış olsa bile her evde varlığını korumakta ve uzun süre korumaya da devam edecek gibi görünüyor. Halı yıkama kendi imkanlarımızla çok zor ve meşakkatli bir işlem. Halı yıkama firmalarına verdiğinizde ise bilmediğiniz bir yer olduğu zaman halı gittiği gibi geri gelebiliyor. Nişasta ve karanfil formülü ile suya sabuna dokunmadan halı yıkamadan halı temizliğini yapabileceksiniz. Halı temizliğinde kullanılan doğal ürünler ile evinize kimyasal ürünler sokmak zorunda kalmayacaksınız. Halı yıkaman halıları ilk günkü gibi pırıl pırıl yapmanın yolları ise şu şekilde...

TEK İHTİYACINIZ OLAN ŞEY MISIR NİŞASTASI

Mutfak dolapların birinde kesinlikle mısır nişastası vardır. Su ve sabun olmadan halıyı hiç yerinden kaldırmadan elektrik süpürgesi ve nişasta ile halınızı kolayca temizleyebilirsiniz. Nasıl mı?

Bunun için öncelikle yeterli miktarda mısır nişastasını alarak halınızın üzerine serpin.

Bu işlemi gerçekleştirirken nişastayı eşit miktarda ve halının tüm noktalarına gelecek şekilde döktüğünüzden emin olun.

Serpmiş olduğunuz mısır nişastasını halının üzerinde 3-4 saat boyunca bekletin.

Ardından elektrik süpürgesi yardımıyla halının üzerindeki mısır nişastalarını süpürün.

Bu basit işlem halınızın pırıl pırıl parlamasına yardımcı olacaktır.

KARBONAT VE MISIR NİŞASTASI İKİLİSİ

Halılarınızın temizliği için bir diğer formül de karbonat ve mısır nişastasının birlikteliğinden ortaya çıkıyor. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler;