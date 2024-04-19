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    4. Böylesini görmemişler... Fransa'dan 120 bin sipariş verdiler! Kadınlar üretiyor! Tanınmış firma sahibi kalkıp Burdur'a kadar geldi

    Böylesini görmemişler... Fransa'dan 120 bin sipariş verdiler! Kadınlar üretiyor! Tanınmış firma sahibi kalkıp Burdur'a kadar geldi

    19.04.2024 10:46
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    Burdur'da 5 yıl önce hayata geçirilen El Dikimi Top Üretimi Projesi sonrası kooperatifleşen kadınların kuzu derisinden ürettiği bocce toplarına Fransız firmadan 20 bin set (120 bin adet) sipariş geldi. Fransız firmanın sahibi iş insanı Sebastien Magnan, atölyeyi ziyaret ederek top dikim çalışmalarını inceledi. Sebastien Magnan, "Yaklaşık 15 yıldır tekstil ve diğer sektörlerde iş yaptım. Şu ana kadar gördüğüm en temiz atölyelerden biri. Çalışanlar gerçekten profesyonel" dedi.

    Burdur'da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında 'El Dikimi Top Usta Yetiştiriciliği' ve 'El Dikimi Top Üretimi Projesi' kapsamında kurs açıldı. 3 ay süren kurstan sonra bazı kursiyerler evlerinde top dikerken, bazıları da MAKÜ'nün tahsis ettiği atölyede çalışmaya başladı. 5 yıldır devam eden ve bir gelir kapısı olan projede çalışan kadınlar, ilerleyen süreçte 'Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi' adıyla kooperatifleşti.

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    "DAHA ÖNCE ÇİN'DEN ALDIĞIMIZ TOPLARDAN MEMNUN OLMADIK"

    Bugüne kadar binlerce futbol topu üreten kadınlara pandemi döneminde bocce sporunu ev ve salonlara taşıyan Fransa'dan bocce topu siparişi geldi. Daha önce Çin'den aldıkları toplardan memnun olmayan Fransız bir firma ilk defa 2022 yılında Burdur'daki kooperatiften ilk etapta 2 bin 500 set (bir sette 6 top bulunuyor) sipariş etti. Üretilen toplardan memnun kalan Fransız firma, 2023 yılı için ise kuzu derisinden yapılma 24 bin (144 bin top) set sipariş verdi. Bocce toplarını ithal eden Fransız firmanın sahibi iş insanı Sebastien Magnan, Burdur'a gelerek atölyede top dikim aşamalarını inceledi ve Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Aysel Özcan'dan bilgi aldı. Yapılan görüşmeler sonrasında firmanın 2024 yılı için Burdurlu kadınlardan ilk etapta 20 bin set (120 bin adet) sipariş verdiği öğrenildi.

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    "FRANSA'DA TANINAN BİR MARKAYIZ"

    Sebastien Magnan, şirket olarak Fransa'da tanınan bir marka olduklarını belirterek, “Ziyaretimizin sebebi bu güzel ürünleri kimler yapıyor, nerde yapılıyor? Üretimi görmek istedik. Bugünkü seyahatimizin amacı burayı görmek ve tanımak. Geldim, atölyeyi gördüm. Yaklaşık 15 yıldır tekstil ve diğer sektörlerde iş yaptım. Şu ana kadar gördüğüm en temiz atölyelerden biri. Çalışanlar gerçekten profesyonelce çalışıyor. Genel olarak baktığımızda bina, binanın temizliği, makinelerle profesyonel bir üretim gördüm. Çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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    Boccenin normalde demir toplarla oynandığını aktaran Sebastien Magnan, "Deri toplarla oynanmasını pandemi döneminde biz keşfettik. Dolayısıyla bunu bütün Avrupa'da tanıtmak, işimizi geliştirmek istiyoruz. Amacımız bu sporu Avrupa'da tanıttıktan sonra sizlere daha çok sipariş vermek" diye konuştu.

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    Burdur Top Dikimi Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Aysel Özcan da "Geldikleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerini tanıdığımız için çok memnun olduk" diye konuştu.

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    Sebastien Magnan top dikim atölyesindeki kadınlarla bocce oynadıktan sonra kentten ayrıldı. (DHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Burdur Fransa kadın sipariş
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