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Boyner'den zengin valiz koleksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Boyner, tüm seyahatler için konforlu dayanıklı, uzun ömürlü, şık ve fonksiyonel valiz seçenekleri sunuyor

İSTANBUL (AA) - Boyner, ister iş ister tatil olsun tüm seyahatler için konforlu dayanıklı, uzun ömürlü, şık ve fonksiyonel valiz seçenekleri sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, yaz tatili ve seyahatler için kullanışlı, hafif ve rahat taşınabilir valiz seçeneklerini bir araya getiriyor.

Boyner'in valiz koleksiyonunda yer alan Pierre Cardin, Fabrika, OX, David Jones, Eastpak, U.S. Polo ASSN., Mosafer ve My Bag markalı valizler, yenilikçi ve taşımayı kolaylaştıran özellikleri ile dikkati çekiyor.

Sessiz ve birbirinden bağımsız olarak 360 derece dönebilen silikon tekerlekleri, hafif tasarımları, rahat taşıma olanağı sağlayan tutma sapları, darbe emici esnek gövdeleri ve rahat iç bölümleri ile Boyner’in zengin valiz koleksiyonu seyahatlere konfor katıyor.

Özellikle uçakla seyahat edenlerin hayatını kurtaran kabin boy valizlerin yanında ihtiyaçlara göre orta ve büyük boy seçeneklerini de müşterileriyle buluşturan Boyner’de en son teknoloji ile üretilen valizler de yer alıyor. Bu teknolojik özelliklerden biri olan TSA kilit sistemi bulunan valizlerde, valizin teslim edildikten sonra güvenlik ekipleri tarafından açılıp kontrol edilmesi gereken durumlarda kilit mekanizmasına zarar verilmeden valizin açılabilmesi mümkün oluyor.

Farklı renk, model ve marka seçeneklerini ayrıcalıklarla sunan Boyner’in zengin valiz koleksiyonu tüm seyahatseverleri bekliyor.

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Boyner Valiz

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