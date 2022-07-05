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  4. Boynunda bornoz ipi bulunmuştu! Beyzanur'un ölümünde keşif kararı

Boynunda bornoz ipi bulunmuştu! Beyzanur'un ölümünde keşif kararı

05.07.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Kocaeli'de 3 aylık eşi Beyzanur'u evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulunmuş, eşi bir süre tutuklu kalmıştı. ev hapsine karar verilen sanığın duruşması görülürken, söz konusu olay hakkında olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağının devamına karar verdi.

Boynunda bornoz ipi bulunmuştu! Beyzanur'un ölümünde keşif kararı

Olay, 20 Mart 2021 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidan’ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK

Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.F. ve aileler katıldı. Taraf avukatları savunma yaparak olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı ve konuttan çıkış yasağının devamına, olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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(İHA)

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