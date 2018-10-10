Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, aynı kurumun İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ve Erzurum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Haluk İlhan'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Uçar, toplantıda yaptığı konuşmada, Serap Demir'in 2013 yılından beri Erzurum'daki üniversite ve devlet hastanelerine çeşitli hastalıklarından dolayı başvuruda bulunduğunu söyledi. Demir'e başvurduğu birimlerce tedavi olanağının sağlandığını vurgulayan Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Serap'ın fiziksel ve cinsiyetiyle ilgili çeşitli tanıları mevcut. Bunları kişisel mahremiyet nedeniyle paylaşamıyoruz. Serap'ın hastalık tanılarıyla ilgili ilimizde her türlü tedavisi yapılabiliyor. Serap yakın zamanda üniversite hastanemizin Kadın Doğum, Üroloji ve Plastik Cerrahi birimlerimizce multidisipliner olarak planlanan tedaviyi daha önceden reddetmiştir."

Uçar, Demir'in hastalığı ve içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşadığını ifade ederek, kendisine ulaşılması ya da ailenin irtibat kurması ndilerine ulaşması durumunda psikolojik destek eşliğinde tedavilerinin yaptırılacağını kaydetti. Erzurum'da 15 bin kişiye ücretsiz evde bakım ve tedavi hizmeti sunduklarını dile getiren Uçar, bu tarz hastalara ulaşılması durumunda her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını aktardı.