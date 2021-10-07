Boyun fıtığı belirtileri nelerdir, neden meydana gelir? Boyun fıtığı tedavisinde çözüm ameliyat mı?

Omurganın üst tarafında yer alan disk içindeki sıvının fıtıklaşması ve kola giden sinirlere baskı yapması sonucu boyun fıtığı oluşur. Boyun fıtığı taşma, orta dereceli fıtık ve tam fıtık şeklinde sınıflandırılır. Taşma (bulging) disk içi sıvının hafifçe bombeleşmesi, orta dereceli fıtık (protrüzyon) disk içi sıvının biraz daha ilerleyerek ortadaki tutucu bağları da esnetmesi ve sinir köklerine baskı yapması, tam fıtık (ekstrüzyon) ise disk içi sıvının daha da ilerleyip bağları yırtarak sinir köklerine veya omuriliğe baskı yapmasıdır. Tam fıtık boyun ve kolda ağrı, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük gibi şikâyetlere neden olur.

BOYUN FITIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Omurlar arasında bulunan disklerin içindeki sıvı içeriği zamanla ve yaşa bağlı olarak azalır. Omurganın kötü kullanımı da bu azalmayı arttırır. Sonuçta yüklenmelere karşı diskin dayanıklılığı azalır. Kontrolsüz ani hareketlerde bulunma, uzun süre masa başında ve sabit halde çalışma, omurgaya yük bindiren veya devamlı rotasyon hareketlerini gerektiren işler ve sporlar yapma, yüksekten düşme ve trafik kazası gibi travmalara maruz kalma şeklindeki zorlanmalar, diskte yırtılmalara neden olarak boyun fıtığına neden olabilir.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun fıtığının en belirgin belirtisi boyun ağrısıdır. Bunun dışında aniden ortaya çıkan kol ağrısı, parmaklara kadar yayılan uyuşma ve ağrı, ilerleyen dönemlerde parmaklarda ve kolda güçsüzlük, yürürken bacaklarda boşalma hissi boyun fıtığının yaygın görülen belirtileri arasında yer alır. Eğer bir süredir bu belirtilerden şikâyetçiyseniz hastalığın daha da ilerlememesi için bir uzmana görünmelisiniz.

BOYUN FITIĞINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Boyun fıtığı tedavisinde ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar, boyunluk, fizik tedavi uygulamaları (Sıcak uygulamalar, ağrı kesici elektrik akımları, egzersizler), boyun sinirlerinin etrafına iğne uygulaması (epidural enjeksiyonlar) seçenekleri uygulanmaktadır. Hastaya hangi tedavinin uygulanacağına detaylı bir muayene sonrası karar verilmektedir.

BOYUN FITIĞINDA NE ZAMAN AMELİYAT GEREKİR?

Kol veya el kaslarında ilerleyen güçsüzlük, omurilik basısı ve diğer yöntemlerle uygulanan tedaviye rağmen geçmeyen şiddetli boyun ağrısı durumlarında ameliyat gerekebilir.



