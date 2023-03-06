Boyun fıtığı nöral terapi ile tedavi edilir mi? Nöral terapi boyun fıtığına iyi gelir mi?

Nöral terapi bedenin kendi kendine yapabiliyor olması gereken ancak bazı zamanlar fazla yük binmesi sebebiyle yapamadığı, kendini onarma özelliğini tekrar çalıştırarak sorunlu bölgeleri onarmasını sağlar ve kronik hastalıkların oluşmasını engeller. Nöral terapiyi diğer enjeksiyon yoluyla yapılan tedavilerden ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinden ayıran önemli farklılıkların temeli enjeksiyon uygulamasıdır. Diğer terapi ve tedavi yöntemlerinde dokuya ilaç verilirken nöral terpide ise iğneler genellikle cilt içine, akupunktur bölgelerine ve omur ilik segmentlerine yapılır.

Boyun fıtığı nedir, belirtileri nelerdir?

Tıptaki adı "Vertebra" olan omurga kemiklerinin arasında hareket ederken meydana gelen şok darbelerini soğurmakla sorumlu "jelatinöz" maddesi yer almaktadır. Boyundaki disk yapısının hasar alması sonucu bu maddenin omurilik kanalına kayması "fıtıklaşma" olarak tanımlanır. Boyun fıtığı belirtileri olarak aşağıdaki maddeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır:

Boynun uzunca bir süre hareketsiz olarak aynı noktaya bakması.

Bilgisayar ve Televizyon başında çok vakit geçirmek.

Boyun egzersizleri yapmamak.

Soğuk klimaların altında fazla kalmak.

Boyunda bulunan, normalde öne doğru açık "C" şeklinde duran vertebral kemiklerinin düzleşmesine de boyun düzleşmesi denir. Boyun fıtığı kadar sık görülen bir hastalık olan boyun düzleşmesinin çeşitli nedenleri vardır. Yanlış pozisyonlarda uzun süre kalmak, stres altında olmak, demir ve kalsiyum eksikliği,hatalı yastık seçimi gibi etkenler boyun düzleşmesinin nedenlerindendir. Şiddetli boyun ağrıları, boyun düzleşmesinin belirtilerindendir.

Boyun fıtığı düzleşme ve daralması fizik ve nöral terapiyle iyileşir mi?

Boyun fıtığı tedavisi mümkün olan hastalıklar arasındadır. Boyun fıtığı hastalarının büyük çoğunluğu cerrahi müdahaleye gerek duymadan ilaçlardan ve fizik tedaviden yararlanır. Boyun fıtığı olan hastaların pek az bir kısmı cerrahi müdahaleye gerek duyar. Cerrahi müdahale, boynun önünden mikroskop ile yapılan bir ameliyattır. Hastalar tedaviden kısa süre sonra normal yaşamlarına dönebilirler.

Pek çok hasta geleneksel yöntemlere başvurduğunda tedavi istenilen gibi ilerlemeyebilir ve ağrılar devam edebilir. Bu nedenle hastalar başka tedavi yolları araştırmaya başlar. Nöral terapi son zamanlarda hastaların karşısına çıkan boyun fıtığı tedavi yöntemlerinden birisidir. Boyun fıtığı nöral terapi tedavisinde işe yaramaktadır. Boyun fıtığında nöral terapiye baş vurmuş olan pek çok hasta olumlu sonuç almıştır. Boyun düzleşmesi tedavisi için genellikle yaşam tarzı değişikliği yeterli gelmektedir. Cerrahi işlem çoğu hasta için gerekmez ancak boyun düzleşmesinde meydana gelen kronikleşmiş ağrıların tedavisinde nöral terapi uygulanabilir.

Boyun fıtığında nöral terapi nedir?

Otonom sinir sisteminde (kendiliğinden, düşünmeden gerçekleşen beden hareketleri) bedendeki elektriksel "gradyanları" dengeler. Bu sebeple yara alma, cerrahi müdahale altında kalma gibi durumlar otonom sinir sisteminde elektriksel dengesizliğe neden olabilir. Nöral terapide kullanılan lokal anestezikler, sinir sistemi liflerinde olan elektriksel gradyanlarını tekrar dengelemeye çalışır. Bu sebeplerle nöral terapi boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi için başvurulabilecek en ideal tedavi yöntemlerden birisidir.

Boyun fıtığında nöral terapi oldukça iyi sonuç veren tedavi yöntemlerinden birisidir. Nöral terapi boyun fıtığına bağlı olarak oluşmuş olan omuz, eklem ağrısı gibi kronik sorunları tedavi edebilir. Bunlara ek olarak sindirim sistemindeki sorunları, pelvik taban fonksiyonunun bozulmasını, duygu-durum problemlerini ve daha pek çok farklı durumda baş vurulabilir. Nöral terapi bunlara ek olarak detoksifikasyonu destekler, endokrin ve hormonal sistemlerin dengelenmesini sağlar.