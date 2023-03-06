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Nöral terapi ile bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? Nöral terapi bel fıtığına iyi gelir mi?

27.02.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nöral terapi kullanım amacı oldukça fazla olan bir tedavi yöntemidir. Yan etkisi yok denecek kadar az olan nöral terapiye olan talep ülkemizde de gün geçtikçe artmaktadır. Pek çok kronik şikayete çözüm getirebilen nöral terapi neredeyse herkes tarafından tercih edilebilecek tedavi şekillerinden birisidir. Peki, nöral terapi ile bel fıtığı tedavisinde kullanılır mı?

Nöral terapi ile bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? Nöral terapi bel fıtığına iyi gelir mi?

Nöral terapi her yaşta insanın rahatlıkla başvurabileceği tedavi yöntemlerinden birisidir. Diyabet hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi şeyler tedaviye engel oluşturmazlar. Yalnızca kan sulandırıcı kullanan hastalara yapılan uygulamalarda dikkatli olunmalıdır, hassas bir tedavi süreci geçirilmelidir. Yan etkilerinin neredeyse olmaması sayesinde nöral terapiye talep her geçen gün artmaktadır.

Bel fıtığında nöral terapi işe yarar mı?

Omurgalar arasında bulunan kıkırdağın pek çok farklı sebep sonucunda yerinden kayması ve yırtılması ile omurilikten çıkan sinirleri sıkıştırması sonucu meydana gelen hastalıktır. Bel fıtığını tetikleyebilecek pek çok farklı durum vardır. Bunlar başlıca şu şekildedir:

  • Bünyesel ve yapısal faktörler
  • Fazla kilo
  • Hareketsiz yaşam
  • Duruş bozuklukları
  • Beli yanlış kullanma
  • Hatalı veya fazla ağırlık kaldırma
  • Stres altında kalma

Genellikle bel fıtığında karşımıza çıkan bariz belirtiler bel ve bacak ağrılarıdır. Omurgadaki yerini kaybeden kıkırdakların sinirlere basmasına bağlı olarak tek veya çift taraflı olabilir. Devam eden belirtilerde ise bacaklarda veya ayaklarda güçsüzlük kendini gösterebilir. Çok daha ilerlemiş olan fıtığın son evrelerinde nadiren olmakla birlikte kısmi felç ve idrar tutamama da görülebilmektedir.

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılır? Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Son zamanlarda "Bel fıtığında nöral terapi işe yarıyor mu?" sorusu tedavileri araştıranlar için popüler bir soru hâline gelmiştir. Bel fıtığında nöral terapi işe yarar diyebiliriz. Bel fıtığında tedavi yöntemi olarak tercih edilen nöral terapinin yan etkisi neredeyse yoktur ve çoğu insan için uygundur. Bel fıtığı nöral terapi tedavisi neredeyse hep olumlu sonuç verir. Bu yüzden sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisidir.

Bel fıtığı nöral terapi tedavisi nedir?

%0,5-1 oranında ayarlanmış olan bazı lokal anestezik maddelerin (prokain, lidokain) çeşitli enjeksiyon teknikleriyle bedene uygulanması işlemine nöral terapi denir. Bel fıtığında nöral terapi tedavisindeki hedef lokal anestezi yapmak değil sinirlerin hastalık hafızalarının temizlenmesidir. Hastalık öncesi vücut dengesinin yeniden ayarlanmasını hedefler. Bel bölgesinde bulunan kasılmış olan kasların gevşetilmesi, hasar görmüş olan bazı sinir hücrelerinin tekrar uyarılması, kanlanmanın ve drenajın arttırılması hedeflenir.

Nöral terapi ile bel fıtığı tedavisi başarı yüzdesi oldukça yüksektir. Herhangi bir yan etkisi bulundurmaması ve kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar harici herkesin rahatlıkla başvurabileceği bir tedavi yöntemi olması sayesinde son zamanlarda talep oldukça artmıştır. Sinir sistemindeki elektriksel dengesizliği düzenlemesi, kendini onarma özelliğini tetiklemesi gibi sebeplerle nöral terapi bel fıtığı tedavisinde kullanılacak en iyi yöntemlerden birisidir.

Nöral terapi nedir, nasıl yapılır? Nöral terapi nedir, nasıl yapılır?

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