Nöral terapi nedir, nasıl yapılır ve uygulanır? Nöral terapi ne işe yarar, faydaları nelerdir?

Geçmişten günümüze kadarki süreçte varlığını koruyan alternatif tıp günümüzde tıbbı tedavinin yanında tamamlayıcı tıp olarak kullanılmaya devam etmektedir. Gelişen teknolojiyle de birlikte tedavi alanlarını artıran alternatif tıp yöntemlerinden birisi de nöral terapidir. 1920'li yıllarda Almanya'da doğan ve tüm dünyaya yayılıp gelişimini devam ettiren nöral terapi temel olarak tedavisi zor olan ya da tedaviye dirençli olan hastaların ağrılarını gidermek için kullanılan ve tamamlayıcı tıp alanında bilimsel olarak tanınmayan bir tedavi yöntemidir.

Nöral terapi nedir?

Nöral terapi 1920'li yıllarda Almanya'daki bazı bilim adamlarının bulmuş olduğu bir alternatif tıp yöntemidir. Temel olarak nöral terapi astalıkları ve ağrıları iyileştirebilmek için edebilmek için bazı sinir bölgelerine, dokulara, yara izlerine ve bazı akupunktur bölgelerine sulandırılmış lokal anestezik içeriklerin enjeksiyon metoduyla uygulanır.

Normal şartlar altında bedenin kendi başına yapabilmesi gereken ancak aşırı yüklenmeden dolayı kendini onarma durumunu gerçekleştiremeyebilir. Bu noktada nöral terapi vücudun kendi yapamadığı onarmayı etkin hâle getirerek bu problemlerin ortadan kalkmasını sağlar. Bu sayede çoğu kronik sorunların oluşmasını engellemeyi amaçlar. Bu sebepten ötürü nöral terapi hem mevcut problemlerini onarırken aynı zamanda uzun süreçlerde oluşabilecek hastalıklara karşı savunma oluşturan düzenleyici ve kalıcı bir tedavi yöntemidir. Nöral terapi sorunu ortadan kalıcı olarak kaldırmayı hedefleyen bir tedavi türüdür.

Nöral terapi nasıl uygulanır?

Nöral terapi uygulamasında lokal anestezik maddelerden olan lidokain ve procain kullanılır. Bu lokal anestezik maddeler 0,004 miktarınca serum fizyolojik kullanılarak sulandırılır ve enjeksiyon yapılır. Nöral terapide bu içeriklerin anestezik etkilerinden değil hücre duvarındaki bio-elektriksel etkiyi düzenleyici etkisinden faydalanılır. Procain en sık tercih edilen ve en hızlı etki eden lokal anesteziktir. Procain maddesinin etki süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. Bu madde yani "procain" acı badem ve aynı zamanda ısırgan otu kullanılarak elde edilmekte olan tamamen doğal bir maddedir.

Nöral terapi tedavisi esnasında vücuda yapılan iğnelerle diğer iğne tedavileri ile ayıran önemli farklar vardır. Diğer tedavilerde dokuya ilaç verilirken nöral terapide daha farklı bir uyulama izlenir. Nöral terapide ise iğneler genellikle cilt içine, akupunktur bölgelerine ve omurilik segmentlerine yapılır. Nöral terapi tedavisi ilaç özelliği bulandırmayan sulandırılmış lokal anestetik maddeler ile uygulanır.

Nöral terapi etki süresi nedir?

Nöral terapi tedavisi çoğunlukla 7-10 gün ara ile uygulanır. Tedavinin süreci ve tedavinin kaç seansta tamamlanacağı hastaya göre değişiklik gösterir. Bu farklılığın nedeni ise, geçirilmekte olan hastalığın seviyesinin ve hastaların bedenlerinin kendini onarma kabiliyetlerinin farklı olmasıdır. Yani her hastanın tedaviye verceği yanıt ve bu yanıtın ne kadar sürede gerçekleştiği farklıdır. Bu farklılığa kişinin yaşı, cinsiyeti, hastalığı, hastalığının seviyesi gibi durumlar neden olur. Bu sebepten dolayı nöral terapi etki süresi, hastaya göre genellikle birinci ile beşinci seans aralığında etkisini göstermeye başlar. Nöral tedavi kesin etki süresi için kesin bir bilgi vermek doğru olmayacaktır. Her hastanın vücudunun kendini onarma hızı farklıdır.

Nöral terapi ne işe yarar?

İnsan vücudunda kas, iskelet ve sinir sistemi üzerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak pek çok hastalık ve bozukluk yaşanabilir. Yaşanan bu olumsuzluklar insan hayatının kalitesini oldukça kötü yönde etkileyebilir. Bu olumsuzluklar kimi zaman kronik ağrı hâline gelebilir. Kronik ağrılarda nöral tedavi kullanılabilir. Enjeksiyon yöntemine dayanan nöral terapi tedavisi uygulanmasında lokal anestezi kullanılarak otonom sinir sistemini etkilenir ve bu sayede de vücudun kendi kendisini onarmasını sağlar. Nöral tedavi pek çok hastalıkta kullanılabilen bir tedavi yöntemidir. Nöral terapi faydaları ve iyi geldiği hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

Kronik ağrıların giderilmesinde etkilidir.

Uzun süreli iyileşmeyi ve rahatlamayı sağlar.

Bölgesel kas-iskelet sisteminde meydana gelen ağrılara iy igelir.

Spor yaralanmalarında kullanılabilir.

Fibromiyalji sendromunda kullanılabilir.

Omurga kireçlenmesi tedavisinde kullanılabilir.

Nöral terapinin yan etkileri nelerdir?

Her tıbbi uygulamanın bir yan etkisi vardır. Yapılacak olan herhangi bir iğnenin örneğin, kan alma işleminde bile enjektör deriye batarken yaralanmaya ve kanama başlatmaya sebep oluşturma gibi yan etkileri bulunur. Dünya genelinde ise yaygın olarak son yüzyılda sayısız kere yapılan doğal bir tedavi (regülasyon tıbbı) metodu olan nöral terapinin yan etkileri, diğer tıbbi yöntemlerine göre neredeyse yoktur.

Tedavi sürecinde teshir süresi bakımından oldukça kısa süreli olan procain ve lidokain gibi lokal anestezik maddeler kullanılır. Yan etkiler yapılan enjeksiyona, uygulama için seçilmiş olan lokal anesteziğe, hastanın kişisel duyarlılığına veya tedavi sürecinde kullanılan ilaçlara (coumadin, Plavix, vb) bağlı meydana gelir. Nöral terapinin yan etkileri diğer tedavi yöntemlerine göre neredeyse yok denecek kadar azdır.

Nöral terapi kimler için uygun değildir?

Nöral tedavi hamile olan, emziren anneler dâhil herkese uygulanabilir. Şeker hastaları, bazı metabolik hastalıklar, kalp hastaları, hiper tansiyon hastaları ve ilaç kullanımı tedaviye engel değildir. Nöral terapi yalnızca "myastenia graves" kas hastalarına ve kanser tedavisi alan hastalarda uygun görülmez. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanmakta olan hastalar içinde tedavi sürecinin oldukça dikkatli geçirilmesi, mümkünse seans zamanlarında kan sulandırıcı ilaçlara ara verilmesi gerekmektedir. Halk arasında kan sulandırıcı olarak tanınan anti-koagülan ilaç kullanan hastalarda derin enjeksiyonlar yapılmaz. Cilde yapılan tedavide terapi sonrası oldukça dikkatli ve hassas olunmalıdır. Nöral terapi herkese uygulanabilen bir tedavi olsa da tedaviye uygun olup olmadığınızı öğrenmek için mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.

