HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

18.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde, silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, Batı Burnu mevkisinde kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta, demir sahasında karaya oturdu.

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, saat 19.30'da Çanakkale Boğazı’na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma- 3 römorkörü ile KEGM- 9 isimli tahliye botu sevk edildi.
Bozcaada Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin yapacağı inceleme ve değerlendirmenin ardından geminin, bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlatılacak. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştıKritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Mehmet Genç hayatını kaybetti!

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından Kavşut, ölü bulundu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Son dakika! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü!

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.