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Bozcaada'da yeni koronavirüs önlemi! İlçeye yalnızca HES kodu ile girilebilecek

17.11.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Bozcaada'da yeni koronavirüs önlemi! İlçeye yalnızca HES kodu ile girilebilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler giderek artırılmaya başladı. Son alınan karar Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm bölgesi Bozcaada'dan geldi. Son açıklamaya göre Bozcaada ilçesine girişler Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile yapılabilecek.

Çanakkale Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yapılan toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgınıyla ilgili durum değerlendirildi. Toplantıda, Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçe Bozcaada'da, salgın yayılımının önlenmesi için girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesine karar verildi.

KAYMAKAMLIK DUYURDU

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Bozcaada Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, adaya girişler için Geyikli Yükyeri İskelesi'nden feribota binişlerde HES kodu kontrolünün yapılacağı, Bozcaada'ya yolculuk yapacakların HES kodu alması gerektiği belirtildi.

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DHA

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