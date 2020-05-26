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  4. Bozcaada tutkunlarını üzecek koronavirüs kararı!

Bozcaada tutkunlarını üzecek koronavirüs kararı!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 13:44 | Son Güncelleme

Türkiye'de alınan önlemlerle koronavirüs vakası görülme sıklığı azalırken, vakaya rastlanmayan yerleşim yerleri arasında bulunan Bozcaada'da normalleşme süreciyle ilgili plan hazırlandı. Belediye tarafından duyurulan taslak planda lokal önlem ve kısıtlamaların öne çıktığı görülüyor. İşte detaylar...

Bozcaada Kaymakamlığı, belediye ve turizm işletmecilerinin katıldığı bir dizi toplantı sonrası hazırlanan normalleşme sürecine ilişkin planda, 18 Mart tarihinde kapatılan kafe ve restaurantların ülke geneli ile eş zamanlı olarak, konaklama tesislerinin ise İstanbul için seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra açılması önerildi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Maske takma zorunluluğunun devam edeceği belirtilen normalleşme planına göre bu yaz Bozcaada’da çadır kurulmasına ve açık gıda satılmasına izin verilmeyecek.

GÜNÜBİRLİK VE ARAÇLI GEÇİŞLER YASAKLANACAK

Normalleşme planına ilave olarak Bozcaada Belediyesi’nin alınmasını istediği önlemler ise dikkat çekici. Belediye bu sezon adada ikameti olmayanların günübirlik yaya ya da araçlı olarak geçişinin yasaklanmasını önerdi.

İŞTE MİNİMUM KONAKLAMA SÜRESİ

İŞTE MİNİMUM KONAKLAMA SÜRESİ
Yapılan açıklamada “Bu sezon ilçemizde Belediye Başkanlığı’ndan resmi işletme ruhsatlı konaklama tesislerine rezervasyon yaptıranlar haricinde, konaklama amaçlı geçişlere müsaade edilmemesi, konaklama tesislerinde minimum konaklama süresinin 3 gün olarak belirlenmesi, adada ikameti olan vatandaşlarımızın; kendi evlerine gelecek yakınları için, ilçemize geliş tarihinden önce, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kurumlara başvurmaları; bu başvuruların kurulacak bir komisyonda değerlendirilerek neticelendirilmesi, konut kiralamalarında, Geyikli İskelesi’nde yapılan denetimlerde mutlaka noter onaylı kira kontratı sorgulanması, günlük ya da kısa süreli kiralamalara izin verilmemesi önerilmiştir” ifadeleri yer aldı.

KABUL EDİLECEK TATİLCİ SAYISI KISITLANDI

KABUL EDİLECEK TATİLCİ SAYISI KISITLANDI
Eğer öneriler hayata geçirilirse, bu yaz günübirlik ziyaretçiler adaya alınmayacak. Bozcaada’ya toplam 4 bin 361 olan yatak kapasitesi kadar tatilci kabul edilecek. (İHA)
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