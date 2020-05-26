Bozcaada tutkunlarını üzecek koronavirüs kararı!

Bozcaada Kaymakamlığı, belediye ve turizm işletmecilerinin katıldığı bir dizi toplantı sonrası hazırlanan normalleşme sürecine ilişkin planda, 18 Mart tarihinde kapatılan kafe ve restaurantların ülke geneli ile eş zamanlı olarak, konaklama tesislerinin ise İstanbul için seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra açılması önerildi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Maske takma zorunluluğunun devam edeceği belirtilen normalleşme planına göre bu yaz Bozcaada’da çadır kurulmasına ve açık gıda satılmasına izin verilmeyecek.