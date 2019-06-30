HABER

Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülen Ramazan Öksüz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra saat 01.00'de feribot ile Bozcaada'ya getirildi.

Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülen Ramazan Öksüz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra saat 01.00'de feribot ile Bozcaada'ya getirildi. Öksüz'ün cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınıp, Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'taki babaevinin önüne getirildi. Anne Kibariye Öksüz ve baba Halil İbrahim Öksüz ile kız kardeş Jale Öksüz Aydın, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Ramazan Öksüz'ün cenazesi, öğle vakti, baba ocağından sonra Alaybey Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Öksüz ailesinin yanı sıra Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şarkıcı Feridun Düzağaç ile çok sayıda kişi katıldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Alaybey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (2)Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (2)Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (2)

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Çıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadıÇıplak eliyle yakaladığı yılanla oynadı
Kayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttıKayısı fosili olduğu öne sürülen bulgu şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da seyir halindeki halk otobüsü alev aldı

Seyir halindeyken alev aldı! Yürekler ağza geldi

Kapıkule'de 'gurtbetçi' yoğunluğu!

Akın akın geliyorlar! Uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'deki olayla ilgili açıklama

Valilik açıkladı: Yasal işlem başlatılacak

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Bartın'da hortum paniği!

Hortum paniği! Aynı anda oluştular

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

İstanbul'da yakalandı! 430 kilo altın ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.