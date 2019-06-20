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"Bozkır'ın denizi" Hirfanlı'da asayiş bot timi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kırşehir'deki Hirfanlı Baraj Gölü'nde güvenliğin sağlanması ve kaçak avlanmanın önlenmesi için oluşturulan bot timi göreve başladı

KIRŞEHİR (AA) - Hirfanlı Baraj Gölü'nde güvenliğin sağlanması ve kaçak avlanmayla mücadele için asayiş bot timi oluşturuldu.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak Kırşehir Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan asayiş bot timi, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın da katıldığı programla göreve başladı.

Timin görev yaptığı alanı ziyaret eden Vali Akın, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş bot timi oluşturulmasıyla Hirfanlı Barajı'nın daha güvenli bir hale geldiğini söyledi.

Bot timinin tehlike anında olay yerine hızlı bir şekilde giderek anında müdahalede bulunacağını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bugün faaliyete başlayan asayiş bot timi, önemli bir turizm merkezimiz olan Hirfanlı Baraj Gölü'nde, güvenliği ve asayişi sağlayacaktır. Asayiş bot timi, sorumluluk alanındaki bölgelerde emniyet ve asayişi sağlayarak, kaçak avlanma veya diğer suçları önlemek ve suçluları yakalamak adına önemli hizmetlerde bulunacaktır. Aynı zamanda su ulaşımına imkan veren her türlü su aracını denetleyecek olan bot timi, izinsiz dalma ve ruhsatsız su araştırmalarına mani olacak ve arama kurtarma çalışmaları da yürütecek. Hirfanlı Barajı'nda birçok hizmette görev yaparak emniyet ve asayişi sağlayacak olan asayiş bot timine kazasız, belasız görevler diliyorum."

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Kırşehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçılar Derneği Başkanı Mustafa Er, bazı daire müdürleri ve jandarma görevlileri katıldı.

Asayiş bot timi, Kırşehir merkez ve Kaman ilçesi, Ankara’ya bağlı Şereflikoçhisar, Bala ve Evren ilçeleri ile Aksaray’a bağlı Sarıyahşi ilçeleri arasında bulunan ve "Bozkırın denizi" olarak nitelendirilen Hirfanlı Baraj Gölü'nde görev yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş bot komutanlığı hirfanlı gölü kaman kaman kaymakamlığı Kırşehir Valisi İbrahim Akın

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