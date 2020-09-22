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  4. Bozulan araçlarını çalıştırmak için iterken başka araç gelip vurdu

Bozulan araçlarını çalıştırmak için iterken başka araç gelip vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 22.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, yolda kalan aracını iten kişiye başka bir otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu'nun yakınında, Enis Şenbaba yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun dışında arızalanan ve sahibi Ufuk Uzun'un ittiği otomobile çarptı. Kazada, Şenbaba'nın yanı sıra Uzun ve yanındaki Yiğitcan Demirbaş yaralandı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere götürdü. Kazanın öncesi ve sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enis Şenbaba'nın otomobili yol kenarından ittirmeye çalıştığı ve sonrasında otomobilin çarptıktan sonra savruldukları görülüyor.

(İHA)

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