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Bozüyük’te ekmek fiyatları zamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatları bugünden itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.

Bozüyük’te ekmek fiyatları zamlandı

Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatları bugünden itibaren geçerli olmak üzere zamlandı. Yeni tarifeye göre daha önce 1.25 TL’den satılan 250 gram ekmek yüzde 20 oranında zamlanarak 1.50 TL’den satılmaya başlandı.
Bozüyük’te ekmek üreticilerinin talebi üzerine yapılan değerlendirme sonrasında Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 250 gram ekmeğin 1.50 TL olarak fiyatlandırılması kararlaştırıldı. Ekmek zammıyla ilgili olarak Ticaret Odasından yapılan açıklamada "Uzunca bir süredir ekmek üretimi yapan firmaların Odamız Başkanlığından talepleri vardı. Geçtiğimiz yıl girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar sebebi ile konu fırıncı üyelerimiz tarafından Odamız Başkanlığına dilekçeleri ile bildirilmişti. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün uygun görüş yazısı üzerine oda meclisimizin aldığı karar ile 250 gram ekmek 1,50 TL üzerinden Bilecik, Bozüyük ve ilçelerinde birlikte uygulanmaya başlamıştır" denildi.
Belirlenen yeni tarifelere göre, 250 gram ekmek 1.50 TL, 500 gram ekmek 3.00 TL 1 kilo ev ekmeği ise 6.00 TL’den satılacak.

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