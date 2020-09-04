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Bozüyük’te şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde park halinde bulunan çekicinin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu üzerinde meydana gelen olayda bir çekicinin çevre yolu üzerinde uzun süredir park halinde olduğu ve içindeki şahsın da hareketsiz yattığı anlaşıldı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde park halinde bulunan çekicinin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu üzerinde meydana gelen olayda bir çekicinin çevre yolu üzerinde uzun süredir park halinde olduğu ve içindeki şahsın da hareketsiz yattığı anlaşıldı. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesiyle birlikte polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çekicinin sürücüsü olduğu anlaşılan ve aracın arka bölümünde yatar vaziyette bulunan B.D.(54) isimli şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından B.D.’nin cansız bedeni Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.D.’nin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında ortaya çıkacağı ifade edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Diğer taraftan şahsın dün bir AVM yanındaki petrol istasyonuna gelerek çalışanlara çok hasta olduğunu ve ambulans çağırmalarını istediği kaydedildi. Ambulans ile hastaneye giden şahsın tedavisinin ardından yeniden çekiciye geri döndüğü öğrenildi.

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