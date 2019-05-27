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Bozyazı'ya şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 09:52 | Son Güncelleme

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin) - FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Bozyazı'ya şehit ateşi düştü

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin) - FIRAT Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Şehidin cenazesi, yapılacak askeri törenin ardından, helikopterle memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesine getirilecek. Şehidin cenazesi, ilçedeki Merkez Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bekar olan şehidin annesi Fatma Yıldırım'ın 4 yıl önce hayatını kaybettiği bildirildi.

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