Bradikardi ne anlama gelir? Tehlikeli midir? Bradikardi tedavi yöntemleri nelerdir?

Gün içinde yapılan ağır ve hızlı tempolu hareketler bazen insan vücudu için tehlikeli olabiliyor. Yapılan bazı bilinçsiz etkinlik ve spor türleri, kalbin normal işlevinden daha yavaş çalışmasına sebep oluyor. Bradikardi sorunu günümüzde sıklaşırken özellikle sporcularda karşılaştığımız bu fiziksel durum tedavi gerektirmiyor. Bradikardi nedir? Tehlikeli midir? Bradikardi tedavi yöntemleri nelerdir? Merak ettiğiniz tüm cevapları aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz. Bradikardi Nedir? Her insanın kendi vücuduna göre dengeli bir işleyişi vardır. Kalp hızı ve nabız hareketliliği insan bünyesine göre değişiklik göstermektedir. Ancak gün içinde yapılan bazı egzersizler ya da olması gerekenden daha hızlı tempolu hareketler kalbi etkilemektedir. Kalp hızının normalden daha yavaş olmasına bradikardi denir. Günlük olarak insan nabzının genellikle 50-55’ten daha yavaş olduğu durumlarda fiziksel olarak halsizlik, bayılma, göz kararması gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Bradikardi, sporcularda sıklıkla görülen bir durumdur ve bu durum için herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak bazı yaş ilerleme durumlarında tehlikeli olabilmektedir. Yaşlı hastalarda kalbin iletim sisteminde hasar meydana gelebilir ve bunun sonucunda kalp piline ihtiyaç duyulabilir. Hastanın durumuna göre tedavi uygulaması yapılmaktadır. Yapılan tedavi uygulaması ile kalp hızı normale getirilemiyorsa hastaya kalp pili takılması gerekir.

Normal Kalp Atışı Nedir? Kalp üzerinde iki üst ve iki alt olmak üzere toplam dört odacık vardır. Ritim olarak sağ kulakçıkta takip edilen doğal bir kalp pili ( sinüs düğümü) tarafından normal sayılır. Sinüs düğümü sayesinde her kalp atışına uyarı verilir ve kasların kasılması ve kan pompalanmasına neden olur. Vücuttaki elektrik ve dalga uyarıları diğer hücre kümesine ulaşarak akciğerlere ve vücudun diğer organlarına kan pompalamasına neden olur. Bu süreç genellikle sağlıklı bir kalpte düzgün bir işleyiş göstererek dakikada 60-100 atım sağlanır. Kalbin normal dinlenme hızı yani nabız hızı sağlıklı bir kalpte bu şekildedir. Bu aritmi türleri, hekimler tarafından sadece nereden kaynaklandığına göre değil, aynı zamanda kalp atış hızına bakılarak toplam iki şekilde sınıflandırılır. Taşikardi: Kalp atışının hızlı olduğu anlamına gelir. Dakikada 100 atımdan daha yüksek bir nabız hızıdır.

Bradikardi: Kalp atışının yavaş olduğu anlamına gelir. Dakikada 60 atımdan daha az dinlenme kalp atış hızıdır (nabız hızı). Bradikardi Nedenleri Nelerdir? Kalp işleyişi bazen yaş ilerlemesi bazen de vücudun eski sağlığını kaybetmesi durumunda karşılaşılan, dinlenme atış hızının yavaşlaması ile farklı sonuçlar gösterir. Bu sonuçları doğuran bazı bradikardi nedenleri bulunur:

Kalp dokusunun enfeksiyon kapması

Doğuştan gelen kalp ritim bozuklukları

Uykuda solunumun durması

Tiroid bezinin normal işlevinden daha az çalışması

Yaşlılık hali

Kalbin ileti dokusunun iletkenliğinin azalması

İlaç zehirlenmesi

Damar tıkanıklığı

Kalp krizi sonrasında hasar oluşması

Kalp ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar Bradikardi Belirtileri Nelerdir? Normal kalp hızının olduğundan daha yavaş atması ve bunu yanı sıra vücut üzerindeki bazı sonuçları yansıtan hal ve bradikardi belirtileri görülmektedir. Bunlar; Kalp atış hızının yavaş olması

Göğüste çarpıntı hissi

Göğüs darlığı

Nefes darlığı Bu belirtilerin haricinde bradikardi sebebiyle vücutta oluşan diğer belirtiler şöyledir; Kaygı

Endişe

Baş dönmesi

Aşırı halsizlik

Bayılma durumu

Terleme

Erken yorulma

Bilinç bulanıklığı Bradikardi Tanısı Nasıl Konulur? Kalp ritim bozukluklarını tespit etmek için hasta, 24 saat boyunca ritim düzenini kayıt alan bir cihaza bağlanır. Bu teşhis için öncelikle nabzın dakikada ne kadar attığının bilinmesi gerekir. Bu veri ve sonuçlara göre ritim cihazları sayesinde hastaya kesin tanı konulur. Bradikardi Tedavisi Nasıl olur? Bradikardi tedavisi, oluşan sebep sonucu yapılır. Yani kalp atış hızındaki yavaşlamanın sebebine bakılır. Bu sebeplerin içinde öncelikte uyku apnesi, hipotiroid, elektrolit bozukluğu gibi hastalıklar varsa önce bunların tedavi edilmesi gerekir. Hastanın kullandığı ilaçlar da bradikardiye sebep olabilir. Bir hekim kontrolüyle hasta kullandığı ilaçlarda değişiklik yapabilir. Kalp ritim bozuklukları tehlikeli bir boyuta ulaştığında ise kalp pili takılmalıdır. Bradikardi Tehlikeli midir? Kalp dinlenme hızının dakikada olması gerekenden daha az atım yapması durumunda hem kalp hem de insan vücudunun diğer organları için tehlike arz eder. Bradikardi tehlikelidir ve tedavi edilmediği takdirde ilerleme olacaktır. Bradikardi ilerlemesi durumunda kalbe pil takılması gerekir. Tüm bu tedbirler alınmadığında kalbin durması ile hastanın durumu ölümle sonuçlanabilir.