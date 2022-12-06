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Brandium AVM çalışma saatleri nedir? Brandium AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 senesinde açılan Brandium Alışveriş Merkezi, İstanbul’un Anadolu Yakasına bağlı Ataşehir ilçesinde yer alır. Alışveriş merkezi içerisinde giyimden kozmetiğe, fast-food restoranlardan elektronik eşyaya, hipermarketten ev tekstiline kadar birçok farklı alanda hizmet sunan mağaza bulunur. Ataşehir’in en yüksek bölgesinde bulunan AVM, toplam 4 kattan oluşur. Şehrin merkezinde yer alan Brandium AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Brandium AVM çalışma saatleri nedir? Brandium AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Brandium AVM bünyesinde birbirinden farklı ürünler sunan toplam 250 farklı mağaza mevcuttur. Ayrıca alışveriş merkezinde gelen misafirlerin keyifli zamanlar geçirmesine imkân tanıyan eğlence merkezleri, sinema, bowling salonu, tiyatro gibi kültürel etkinlikler de bulunur. AVM’nin çalışma saatleri çoğunlukla haftanın her günü aynıdır ve aksi bir durum olmadıkça değişiklik göstermez. Ancak alışveriş merkezi içerisinde hizmet sunan mağazaların mesai başlangıç ve bitişlerinde farklılık olabilir. Peki, Brandium AVM hangi günler hizmet veriyor?

Brandium AVM çalışma saatleri nedir?

Brandium AVM, 120.000 m2’lik bir alanda haftanın her günü aralıksız bir şekilde Brandium AVM çalışma saatleri içerisinde hizmet sunar. Modern bir yaşam alanı olarak kabul edilen AVM’nin çalışma saatleri genellikle sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arasıdır. AVM içerisinde yer alan mağazaların çalışma saatleri ise mağazadan mağazaya değişiklik gösterebilir. AVM içerisinde ayrıca çocukların eğlenceli vakitler geçirebileceği çocuklara özel kreş hizmeti de sunulur.

Brandium AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezi içerisinde hizmet sunan mağazaların mesaiye başlama saatlerinde farklılık olabilir. Bünyesinde ulusal ve uluslararası birbirinden farklı ürün sunan mağaza barındırır. Brandium AVM açılış saati özel bir durum olmadığı sürece sabah saat 10.00’dur. AVM gelen misafirlerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunar.

Brandium AVM saat kaçta kapanıyor?

Hem gündüz hem de gece saatlerinde açık olan AVM’nin kapılarını kapatma saati genellikle sabittir. AVM içerisinde hizmet sunan mağazaların mesaiyi sonlandırma saatlerinde mağazadan mağazaya değişiklik olabilir. Brandium AVM kapanış saati gece 22.00’dir. Alışveriş merkezini açık olduğu saatlerde ziyaret edebilir, mağazalardan alışveriş yapabilir ve kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz.

Brandium AVM hafta sonu açık mı?

Brandium AVM, hem hafta içi hem de hafta sonu açıktır. Brandium AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati, hafta içindeki standart mesai saatleri ile aynıdır. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazaların hafta sonu çalışma saatlerinde farklılık olabilir. Brandium AVM hafta sonu çalışma saatleri ise çoğunlukla şöyledir:

  • Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası
  • Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Brandium AVM dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerinde de hizmet verir. Ancak alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazaların dinî bayramlarda ve resmî tatil günlerindeki mesai saatleri farklılık gösterebilir.

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