Brexit: Brüksel’deki kritik görüşmelerde “büyük uçurumlar” giderilemedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brüksel'de yılsonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında akşam yemeğinde gerçekleştirdikleri görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, iki taraf arasındaki "büyük uçurumların giderilemediğini" ancak tıkanıklığın Pazar gününe kadar aşılması için görüşmelerin "güçlü bir kararlılıkla" devam edeceğini söyledi.

İngiltere, 2020 başında Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrıldı ve yılsonuna kadar geçerli olan geçiş döneminin ardından iki taraf arasında bir serbest ticaret anlaşması sağlanması için görüşmeler başladı.

Görüşmelerde balıkçılık, ticari işletmelere yönelik rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın hangi kurallara tabi olarak yürürlüğe sokulacağı konularında uyuşmazlık yaşanıyor.

Johnson, yaşanan uyuşmazlığın aşılması için Çarşamba günü Brüksel'e gitti ve von der Leyen ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren yemeğe iki tarafın başmüzakerecileri Michel Barnier ile Lord Frost da katıldı.