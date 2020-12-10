HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Brexit: Brüksel’deki kritik görüşmelerde “büyük uçurumlar” giderilemedi

Brexit: Brüksel’deki kritik görüşmelerde “büyük uçurumlar” giderilemedi

10.12.2020 02:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Brexit: Brüksel’deki kritik görüşmelerde “büyük uçurumlar” giderilemedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Brüksel’de yılsonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında akşam yemeğinde gerçekleştirdikleri görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brüksel'de yılsonuna kadar ticaret anlaşması sağlanması çabaları kapsamında akşam yemeğinde gerçekleştirdikleri görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, iki taraf arasındaki "büyük uçurumların giderilemediğini" ancak tıkanıklığın Pazar gününe kadar aşılması için görüşmelerin "güçlü bir kararlılıkla" devam edeceğini söyledi.

İngiltere, 2020 başında Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden resmen ayrıldı ve yılsonuna kadar geçerli olan geçiş döneminin ardından iki taraf arasında bir serbest ticaret anlaşması sağlanması için görüşmeler başladı.

Görüşmelerde balıkçılık, ticari işletmelere yönelik rekabet düzenlemeleri ve varılacak anlaşmanın hangi kurallara tabi olarak yürürlüğe sokulacağı konularında uyuşmazlık yaşanıyor.

Johnson, yaşanan uyuşmazlığın aşılması için Çarşamba günü Brüksel'e gitti ve von der Leyen ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren yemeğe iki tarafın başmüzakerecileri Michel Barnier ile Lord Frost da katıldı.

Görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan von der Leyen, tarafların "birbirinden çok farklı noktalarda" durduğunu söyledi.

Boris Johnson and Ursula von der Leyen

BBC'nin Politika Editörü Laura Kuenssberg, akşamki görüşmelerin "kısacası kötü gittiğini" ve İngiltere'nin geçiş döneminin ardından AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılması olasılığına doğru "büyük bir adım atıldığını" aktardı.

İngiltere Başbakanlık kaynağı, akşam yemeğinde "görüşmelerde giderilemeyen büyük engellerle ilgili samimi bir değerlendirme yapıldığını" belirtti.

Kaynak, "İki taraf arasında çok büyük uçurumlar var ve bunların giderilip giderilemeyeceği halen net değil" diye konuştu.

Kaynaklar, iki tarafın da müzakere heyetlerine Perşembe günü çalışmalara kaldıkları yerden devam etmeleri talimatı verdiğini ve Johnson'ın "olası bir anlaşmaya giden yolların her birinin denenmesini istediğini" ifade etti.

Von der Leyen, Twitter üzerinden attığı mesajda, görüşmeleri "hareketli ve ilginç" olarak tanımladı ve her iki tarafında diğerinin pozisyonunu tam anlamıyla anladığını ancak birbirlerinden çok farklı noktalarda durduklarını belirtti.

Brüksel'e hareketinden önce bir açıklama yapan Johnson, AB'nin İngiltere karasularında balıkçılık faaliyetleri ve İngiltere'nin AB standartlarından ayrışması durumunda alınacak önlemlerle ilgili dayattığı koşulların "hiçbir başbakan tarafından kabul edilebilir olmadığını" söylemişti.

Varılacak bir anlaşmanın yılsonuna kadar her iki tarafın da onayından geçmesi gerekiyor.

Avam Kamarası Başkanı Sri Lindsay Hoyle, Parlamento'nun varılacak bir anlaşmayı değerlendirmek için 24 Aralık'taki Noel arifesine kadar çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladıJoe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Çin aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Meclis'te AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

Meclis'te AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Guterres'ten koronavirüs çağrısı: Tereddüt etmem

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan balistik füze tatbikatı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan dev tatbikat

Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırı

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.