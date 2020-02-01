Brexit İngiliz gazetelerinin manşetinde: "Sırada ne var"

Sun, "Savaşma, ayrıl" manşetiyle Johnson'ın Brexit sürecinde bölünen İngiliz toplumunu yeniden bir araya getirme sözüne dikkati çekti. Haberde, Başbakanın, AB'den ayrılış konusunda bazı "kaygı ve kayıpları" itiraf ettiği ve bununla beraber "umut ve fırsat" sözü verdiği de ifade edildi.

Times'ın "AB'ye veda" manşetiyle verdiği haberde, 47 yıl sonra biten üyeliğin hem Başbakanlık hem de parlamento meydanında kutlandığının altı çizildi.

Daily Telegraph'a göre, Başbakan Boris Johnson, İngiltere AB'den ayrılırken Birlik üzerindeki baskıyı artırdı. Haberde, Başbakan'ın Brexit'ten sonra İngiltere'ye giren tüm Avrupa mallarına tam gümrük ve sınır kontrolleri uygulamaya hazırlandığını söylediği kaydedildi.

Daily Express "Yüksel ve parla" manşeti ile "Muhteşem yeni Britanya" vurgusu yaptı. Gazete, 10 sayfalık "tarihi Brexit baskısıyla" gelişmeye büyük yer verdi.

LONDRA (AA) - İngiltere'nin 47 yılık Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin sona ermesiyle ülke basınında bundan sonra olacaklar sorgulanırken, beklentiler de dile getirildi.

I gazetesi "Sırada ne var?" manşetiyle çıktı. İngiltere'de hem kutlama hem protesto, Brüksel'de ise dehşetin görüldüğünü yazan gazete, İngiltere'nin bundan sonraki geleceğini sorguladı.

Guardian, "Hoşçakal' dediğimiz gün" manşetini attı. "Bir millet komşularına nasıl veda eder?" diye soran gazete, Brexit'in günün bazıları için "bağımsızlık günü", diğerleri içinse "ulusal bir yas" olduğunu belirtti.

Financial Times da "Britanya, nihayet AB bağlarını kesti" manşetiyle verdiği haberinde, Londra'nın fırtınalı üyeliğinin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kıtanın entegrasyon sürecine eşi benzeri görülmemiş bir darbeyle sona erdiğini yazdı.

Haberde, Johnson'ın cuma gecesi yaptığı açıklama "temkinli ama iyimser" olarak nitelendirildi.

