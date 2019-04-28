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Brexit, İngilizleri İsveç vatandaşı olmaya zorluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:29 | Son Güncelleme

İsveç’te yaşayan birçok İngiliz’in İsveç vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

İsveç’te yaşayan birçok İngiliz’in İsveç vatandaşlığına geçtiği öğrenildi. Bunun temel sebebinin ise Brexit sonrası İngilizlerin İsveç’te ikamet etmesinin zorlaşacak olması olduğu kaydedildi.
İsveç’te bu yılın ilk dört ayında bin 671 İngiliz’in İsveç vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunduğu öğrenildi. İsveç’te daha önce bu kadar sayıda İngiliz’in vatandaşlık için başvuruda bulunmadığı kaydedilirken, İsveç basını yaşanan olayı Brexit sonrası ülkede ikamet eden vatandaşların yaşayacağı zorluklara bağladı.
İngiltere’nin 2016’da Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmak için oy vermesinden bu yana İngilizlerin İsveç vatandaşlığı için başvuru sayısı arttı. 2017 yılında bin 885 kişi İsveç Göçmen Dairesi’ne vatandaşlık için başvurdu. 2018 yılında bu rakam bin 961’e çıktı.
İsveç’te yaşayan İngilizlerden biri olan Tomas Spragg yaşanan durumla ilgili, "İsveç’teki İngilizlerin çoğu AB’de kalmak istiyor, çünkü AB’de kalındığı sürece İsveç’te yaşayabiliyorlar ve çalışabiliyor. İngiltere’nin AB’den çıkması durumunda bu şansların çoğunu kaybedecekler" ifadelerini kullandı.

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