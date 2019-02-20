"Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur"

BERLİN (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit'in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." dedi.

Maas ve Brexit'e yönelik Avrupa ülkelerini bilgilendirme çalışmaları kapsamında Almanya'ya gelen Hunt, Berlin'de görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hunt, konuşmasında, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit’in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.

İngiliz bakan Hunt, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosundan geçmesine yönelik "acil durum mekanizması"nda yer alan "geçici" kelimesinin ne anlama geldiğinin tam olarak anlatılması gerektiğine işaret etti.

Almanya'nın İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi olduğunu dile getiren Hunt, Alman şirketlerinin ülkesinde 400 binden fazla istihdam oluşturduğunu belirtti.