Brexit'e damga vuran Avam Kamarası Başkanı görevi bırakıyor

Bazı siyasi gözlemcilerin, İngiliz yönetim sistemini "seçilmiş diktatörlük" diye nitelendirmesine yol açan bu yetkilerin başında hükümetin, parlamento gündemini belirleme yetkisi geliyor. Bercow, Theresa May ve Boris Johnson'ın başbakanlık dönemindeki hükümetlerin bu yetkisine karşı, parlamenterlerin yanında yer almasıyla dikkati çekti.

Kendisini "demokrasinin beşiği", parlamentosunu da "parlamentoların anası" şeklinde nitelendirse de İngiltere'de hükümetlerin geniş yetkileri bulunuyor.

2009'da geldiği görevi 10 yıldır sürdüren Bercow, ülkenin 1940'tan bu yana "en uzun süre görevde kalan Avam Kamarası Başkanı" unvanını aldı.

LONDRA (AA) - TAYFUN SALCI - İngiltere'de 2 başbakanı ve onlarca bakanı istifaya sürükleyen, sadece siyasi partileri bölen Brexit sürecinin yıldızlaştırdığı tek isim olan Avam Kamarası Başkanı John Bercow, görevini bu akşam bırakmaya hazırlanıyor.

- Parlamentonun gücünü pekiştirdi

Bercow, Brexit sürecinde kritik dönemeçlerde, gerek muhalefet milletvekillerinin, gerekse de iktidar partisi içindeki muhalif milletvekillerinin parlamento gündemini "ele geçirmesine" izin verdi.

Siyasi gözlemciler, Bercow'un bu konudaki başarısını, parlamentoda güçlü bir hükümet çoğunluğunun bulunmamasına bağlasa bile, onun yerinde başka birinin bulunması halinde ne tür kararlar alacağını bilmenin imkansızlığını da teslim ediyor.

Avam Kamarası Başkanı'nın milletvekillerinden yana kullandığı inisiyatif, Brexit tarihinin önce 29 Mart'tan 31 Ekim'e ve son olarak 31 Ocak'a ertelenmesine zemin sağladı.

Bercow, görev süresi boyunca bakanların ve başbakanların, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt vermeleri konusunda da ısrarlı ve kararlı tutum sergileyerek, parlamentonun gücünü pekiştirmesiyle öne çıktı.

- Trump'ın parlamentoya hitap etmesine izin vermemişti

Bercow'un, Avam Kamarası'nda sergilediği tatlı sert ve tarafsız yönetim, kendisine dünya çapında bir şöhret kazandırdı.