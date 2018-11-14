Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

Boğularak öldüğü anlaşılan maktulün, önce başına sert cisimle vurulup bayıltıldığı daha sonra diri diri gömüldüğü ortaya çıktı.
Gelinlerini diri diri gömdüler!
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Brezilya’da bir aydır kayıp olan Marcia Martins Miranda, sonunda bulundu.
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Ancak Sao Paulo’daki terk edilmiş bir evde beton bloğun altında…
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Ülkeyi şoke eden olayın ardından, 41 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Maktulün kocasının annesi Maria Izilda Pereira Miranda (60) ve babası Fernando Antonio Martins de Oliveira (62) şüpheli bulunarak tutuklandı.
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Cesedin bulunduğu evi, çiftin kiraladığı açıklandı.
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Maktulün kocasından ayrılarak 4 yaşındaki oğlunu ve 9 aylık kızını almak istediği bildirildi.
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Torunlarını çok seven çiftin, gelinlerini öldürdüğü iddia edildi.
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İddiaya göre; Marcia Martins Miranda önce eve çağrıldı.
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Burada kafasına sert bir cisimle vurularak bayıltıldı.
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Kadının boğularak ölmesinin, diri diri gömüldüğünün işareti olduğu öne sürüldü. Çift, iddiaları reddetti.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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