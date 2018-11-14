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Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

Brezilya’da bir aydır kayıp olan Marcia Martins Miranda'nın cesedi, eşiyle beraber kiraladıkları evde betonun altına gömülü şekilde bulundu. Eşinden boşanmak isteyen kadının, eşinin anne ve babasının torunlarını çok sevdiği için, annelerini öldürdüğü orta çıktı.

Boğularak öldüğü anlaşılan maktulün, önce başına sert cisimle vurulup bayıltıldığı daha sonra diri diri gömüldüğü ortaya çıktı.

Gelinlerini diri diri gömdüler!

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Brezilya’da bir aydır kayıp olan Marcia Martins Miranda, sonunda bulundu.
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Ancak Sao Paulo’daki terk edilmiş bir evde beton bloğun altında…
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Ülkeyi şoke eden olayın ardından, 41 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Maktulün kocasının annesi Maria Izilda Pereira Miranda (60) ve babası Fernando Antonio Martins de Oliveira (62) şüpheli bulunarak tutuklandı.
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Cesedin bulunduğu evi, çiftin kiraladığı açıklandı.
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Maktulün kocasından ayrılarak 4 yaşındaki oğlunu ve 9 aylık kızını almak istediği bildirildi.
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Torunlarını çok seven çiftin, gelinlerini öldürdüğü iddia edildi.
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İddiaya göre; Marcia Martins Miranda önce eve çağrıldı.
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Burada kafasına sert bir cisimle vurularak bayıltıldı.
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Kadının boğularak ölmesinin, diri diri gömüldüğünün işareti olduğu öne sürüldü. Çift, iddiaları reddetti.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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brezilya cinayet

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