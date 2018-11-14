Brezilya'da akıllara durgunluk veren cinayet!

Boğularak öldüğü anlaşılan maktulün, önce başına sert cisimle vurulup bayıltıldığı daha sonra diri diri gömüldüğü ortaya çıktı.

Brezilya’da bir aydır kayıp olan Marcia Martins Miranda, sonunda bulundu.

Ancak Sao Paulo’daki terk edilmiş bir evde beton bloğun altında…

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Ülkeyi şoke eden olayın ardından, 41 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.