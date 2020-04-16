Krize dayanamadı! Brezilya sağlık bakanı istifa etti

Covid 19 ile ilgili süreci yöneten ülkedeki en yetkili kişi olan Sağlık Teyakkuz Kurumu Sekreteri Wanderson de Oliveira, hastanelerde yaşanan kaosun ardından geçtiğimiz günlerde istifa ettiğini açıklamıştı.

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'nın yakın çevresine ve virüsle mücadele ekibine Bolsonaro'nun her an kendisini görevden alabileceğini, bu gelişmenin önümüzdeki saatler ya da günlerde yaşanabileceğini söylediği kaydedildi. Siyasi gerilim devam ederken Sağlık Bakanı Mandetta istifa ettiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Bolsanero ile Sağlık Bakanı Mandetta, koronavirüs ülkede yayılmaya başladığından beri farklı söylemleriyle dikkat çekiyor. Bolsonaro, ülkede alınan kısmi sokağa çıkma yasağını eleştirirken, Covid 19'u "küçük grip" olarak adlandırmıştı. Buna mukabil, Mandetta ise Brezilya'daki vatandaşlara sürekli olarak evde kalma uyarısında bulunuyor.

Sosyal medya devi Twitter, Bolsonaro'nun kendi hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkan iki paylaşımını, platformun kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle silmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao ise, Sağlık Bakanı Mandetta için "sınırları aştı" açıklamasında bulunmuş ancak ivedi bir şekilde görevden alınmaması gerektiğini söylemişti.

210 milyon nüfusa sahip Brezilya'da bugüne kadar 26 bini aşkın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 1600'e yakın kişi hayatını kaybetti.

