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Brezilya'da korkutan koronavirüs bilançosu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2020 09:10 | Son Güncelleme

Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 892 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da korkutan koronavirüs bilançosu

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 21 bin 704 artarak 850 bin 514 olarak kaydedildi.

Ölü sayısı, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle 42 bin 720'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 172 bin 875 vaka ve 10 bin 581 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 592 kişinin ölümüne neden olan virüs, 78 bin 836 kişide görüldü.

Brezilya, dün virüs kaynaklı ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, bölgede "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI 432 BİNİ AŞTI

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 872 bin 684’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 42 bin 466’ya ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

AA

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