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Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 44'e yükseldi!

21.02.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44’e yükseldi.

Brezilya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 44'e yükseldi!

Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı arttı. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 44’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 43 kişinin Sao Sebastiao kentinden olduğu ifade edildi.

Hükümet, yaklaşık 2 bin 500 kişinin hala yerinden edilmiş veya evsiz olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

RİO KARNAVALI İPTAL EDİLDİ

Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga’da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti. (İHA)

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Brezilya ölü sayısı

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