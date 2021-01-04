Brezilya fönü nasıl yapılır? Brezilya fönü zararları nelerdir? İçindeki kimyasallar...

Brezilya fönü, her saç telinin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturur. Sıvı keratin formülü kullanır. Keratin, saçınızda, cildinizde, tırnaklarınızda ve hatta dişlerinizde doğal olarak bulunan bir tür proteindir.

Daha fazla keratin eklemek saç tellerinin güçlenmesine ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olabilir. Bu, saçınızın geçici olarak daha dolgun ve parlak görünmesini sağlar.

Bu protein ayrıca boynuzlarda, toynaklarda, pençelerde, tüylerde bulunur. Brezilya fönü için kullanılan keratin genellikle kuşlardan ve hayvanlardan gelir. Saçınıza keratinin bağlanmasına yardımcı olmak için başka kimyasallar da gereklidir.

BREZİLYA FÖNÜNDE KANSEROJEN OLDUĞU KANITLANAN FORMALDEHİT KULLANILIYOR

Brezilya fönünün ana bileşenlerinden biri kanserojen olduğu kanıtlanmış bir kimyasal olan formaldehittir.

Brezilya fönü Türkiye'ye geldiğinden beri, eldiven kullanılması gereken, solunmaması gereken ve gözlere dikkat edilmesi gereken bir ürün olduğundan bahsettik. Bu ürünün kanserojen olduğunu da söyledik.

Fakat şunu öğrendik ki, oran düşse bile maşa uygulandığında, Brezilya fönünde çok dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları ortaya çıktığına şahit olduk. Gözlerde yanma, baş ağrısı, burunda tıkanıklık belirtilerine bakılırsa, hem kendi sağlığımız hem müşterimizin sağlığı açısından çok tehlikeli olduğu kanısına vardık.