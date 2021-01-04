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Brezilya fönü nasıl yapılır? Brezilya fönü zararları nelerdir? İçindeki kimyasallar...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Brezilya fönü, kıvrımlardan kurtulmak ve size daha pürüzsüz, daha güçlü ve daha parlak saçlar elde etmek için tercih edilir. Bununla birlikte, araştırmacılar Brezilya fönündeki bazı kimyasalların sağlığınıza zararlı olabileceği konusunda uyarıyorlar.

Brezilya fönü, her saç telinin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturur. Sıvı keratin formülü kullanır. Keratin, saçınızda, cildinizde, tırnaklarınızda ve hatta dişlerinizde doğal olarak bulunan bir tür proteindir.

Daha fazla keratin eklemek saç tellerinin güçlenmesine ve pürüzsüzleşmesine yardımcı olabilir. Bu, saçınızın geçici olarak daha dolgun ve parlak görünmesini sağlar.

Bu protein ayrıca boynuzlarda, toynaklarda, pençelerde, tüylerde bulunur. Brezilya fönü için kullanılan keratin genellikle kuşlardan ve hayvanlardan gelir. Saçınıza keratinin bağlanmasına yardımcı olmak için başka kimyasallar da gereklidir.

BREZİLYA FÖNÜNDE KANSEROJEN OLDUĞU KANITLANAN FORMALDEHİT KULLANILIYOR

Brezilya fönünün ana bileşenlerinden biri kanserojen olduğu kanıtlanmış bir kimyasal olan formaldehittir.

Brezilya fönü Türkiye'ye geldiğinden beri, eldiven kullanılması gereken, solunmaması gereken ve gözlere dikkat edilmesi gereken bir ürün olduğundan bahsettik. Bu ürünün kanserojen olduğunu da söyledik.

Fakat şunu öğrendik ki, oran düşse bile maşa uygulandığında, Brezilya fönünde çok dikkat edilmesi gereken sağlık sorunları ortaya çıktığına şahit olduk. Gözlerde yanma, baş ağrısı, burunda tıkanıklık belirtilerine bakılırsa, hem kendi sağlığımız hem müşterimizin sağlığı açısından çok tehlikeli olduğu kanısına vardık.

Şu anda Türkiye'de bütün kuaförler bunun bilincindedir. Formaldehit olmayan ürünler tavsiye edilmektedir.

BREZİLYA FÖNÜNDE KULLANILAN KİMYASALLAR İSE ŞÖYLE....

Brezilya fönündeki malzemeler, aşağıdaki gibi kimyasalları içerebilir:

Formaldehit
Formalin
Metilen glikol
Metilen oksit
Paraform
Formik aldehit
Metanol
Oksimetilen
Oksometan
Timonasik asit
Çeşitli parfümler veya kokular.

BREZİLYA FÖNÜNÜN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Brezilya saç fönünün ve diğer saç yumuşatma ürünlerinin ciddi yan etkilere neden olabileceği konusunda uyarıyor. Stilistlerde ve bu ürünlerle çalışan diğer kişilerde semptomlar daha yaygındır. Bir çalışmaya göre, Brezilya fönünde neredeyse yüzde 12 formaldehit olduğu bulundu. Bu, diğer keratin saç bakımı markalarından neredeyse üç kat daha yüksektir.

Brezilya fönü yaptırdıktan sonra da bir tepkiniz olabilir. Semptomlar hemen ortaya çıkabilir veya günler sonra başlayabilir.

Yan etkiler şunları içerir:

Baş ağrısı
Baş dönmesi
Solunum Problemleri
Mide bulantısı
Kusma
Göğüs ağrısı
Kaşıntı
Döküntü
Kafa derisi yanması
Kabarcıklar
Burun veya boğaz tahrişi
Göz batması veya kızarıklık
Sulu gözler
Burun kanaması.

Brezilya fönü işleminde keratini kapatmak için bir fön makinesi ve saç düzleştirici kullanır. Isı, kimyasalların sıcak dumanlar yoluyla havaya salınmasına neden olur. Astımınız varsa veya solunum kimyasallarına daha duyarlıysanız, bu hırıltı gibi semptomları tetikleyebilir.

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