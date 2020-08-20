Brezilya, Hindistan ve Meksika'da koronavirüs ölümleri artıyor

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1212 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1212 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 111 bin 100'e, vaka sayısı da 49 bin 298 artarak 3 milyon 456 bin 652'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 721 bin 377 vaka ve 27 bin 591 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 615 bin 254 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 977 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 53 bin 866'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 69 bin 652 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 836 bin 925'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 96 bin 664 kişi iyileşti.